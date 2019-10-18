潛艦園區將落腳基隆拚明年廠商進駐 創上萬工作機會
總統蔡英文推動潛艦國造計畫，台船評估評估多個地點後，認為位在基隆和平島的台船基隆廠，基地面積完整、隱密性高是最佳地點，市長林右昌、立委蔡適應今天召開記者會說明和台船溝通及努力爭取的過程，指對基隆產業發展有重大影響，上中下游產業鏈可創造1萬個工作機會，包括先期設計人員及後續所有生產人員，包括零件供應商、配合商、生產商等，包括基隆、高雄及所有協力廠商。
蔡適應表示，蔡總統把外購潛艦轉為自製，評選結果由台船負責整個潛艦規畫、設計、施工，武器由中科院負責，是國家第一次嘗試，第一艘原型艦預計2024年到2025年真正的啟用，總預算495億元，會協調朝野，希望預算通過後，下一個重點就是能實質順利推動。
他說，目前台船的規畫在高雄設潛艦專用廠房，廠房建完之後，109項主次系統的零件生產，台船需要一個生產基地，市長和他一起和台船溝通和努力，建議由台船主導一個區域設置為產業園區，最後台船評估多個地方後，選定台船基隆廠是最佳地點，對安全及後續物料管理及生產都相當適合，「把不可能變可能」。
蔡適應指出，台船估算潛艦產業園區設置後，上中下游產業鏈可創造1萬個工作機會，包括先期設計人員及後續所有生產人員，包括零件供應商、配合商、生產商等，包括基隆、高雄及所有協力廠商，這數字滿合理的。
蔡適應說，感謝蔡總統推動國艦國造，而潛艦園區更可帶動上下游產業群聚的效應，管理、土地及登記等都需要市府的協助。
蔡適應指周遭公有地的整合，也要拜託市長並和中央部會溝通協商，他會來努力，台船內部已經評估差不多，還要送經濟部及國發會，通過後就拚年底或者明年初可以正式核定，廠商正式進駐。因為根據潛艦國造生產的主合約，明後年要進入實質製造，因此廠房、設備明年中、年底之前就要完成，否則會來不及。
林右昌說，這件事情他和立委蔡適應努力了很久，對帶動城市、造船等相關產業的發展很有幫助，蔡適應在國防委員會的努力，讓潛艦園區在基隆落腳，功不可沒。
林右昌表示，潛艦園區設在基隆有其歷史意義，園區未來如果確定，台船評估位置是絕佳的地方，可充分利用現在土地、員工、廠房，還有海大有相關造船科技人才，未來可進一步協助支援。周邊土地約有30公頃，都是港務局的土地，都是國家的土地，中央未來土地的配合不會有問題。
林右昌說，市政府未來協助廠區與廠家進駐之外，提供周邊環境與配套設施改善，讓進駐高科技廠家與技術人員安心從事生產，希望園區設立越快越好，讓潛艦國造，依期程順利推動。產業來了，自然帶來人潮，市府會做好配套。
林市長補充表示，市府未來研議假日和平島交通分流與引導疏散機制，海產街後方原要設停車場等考古完畢後才能再進一步利用，除研究汙水處理廠前段開放停車使用，也和中油有共識未來將社寮橋旁油品倉儲區遷走，規畫旅客服務據點和停車空間。
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