台灣虎航名古屋航線 12月起改降日本中部機場第二航廈

2019-10-18 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



因應日本中部名古屋國際機場第二航廈於今年9月正式啟用，台灣虎航營運的名古屋航線，包括桃園－名古屋及高雄－名古屋，將於2019年12月1日起由日本中部名古屋國際機場之第一航廈改降至第二航廈，原收取之旅客服務設施使用費（Passenger Service Facility Charge, PSFC）和旅客保安服務費(Passenger Security Service Charges, PSSC)的金額也將調整。

台灣虎航說，調整費用為：

旅客服務設施使用費（第二航廈），成人：1,300日幣／每人，未滿12歲之兒童：650日幣／每人

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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旅客保安服務費（第二航廈），成人：350日幣／每人，未滿12歲之兒童：350日幣／每人

配合新政策，上述費用即日起，凡於台灣虎航官網（www.tigerairtw.com）購買2019年12月1日（含）起之台灣虎航營運名古屋出發的機票時，將同時附加在購票金額中，由旅客支付購票金額時，一併完成徵收作業，請留意，由於匯率為浮動機制，將依照官網的顯示金額為實際收取費用。

另外，凡於2019年10月18日上午9時59分前，購買2019年12月1日至2020年3月28日機票的旅客，原先溢收的機場各相關服務費用，台灣虎航將於2019年10月29日前完成所有退費程序，惟正式入款日期將依各家信用卡銀行之作業時間為準。

如購票時，使用抵用券、超商現金等其它方式支付，台灣虎航將另行以電子郵件通知退款流程，請旅客留意購票時登錄之電子信箱。