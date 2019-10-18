上班族「職場榮譽度」自評56分 最不滿薪酬、升遷

2019-10-18 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



美食外送產業在台灣掀起風潮，外送員長時間接單衝出超高月薪，令上班族羨慕不已的案例屢見不鮮，但根據1111人力銀行今（18）日公布的「上班族職場榮譽調查」，卻發現上班族職場榮譽度不及格，上班族自評只有56分不及格，四成八沒榮譽感。

調查指出，有接近八成上班族對於任職的企業感到不滿，其中對於制度面包括：薪酬、升遷、福利不滿的上班族比例最高有32.36%，其次是不滿人和，包括：工作氣氛、同事相處、部屬鬥爭佔27.25%，對於管理方式不滿的比例雖然最少，但也有19.65%。

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進一步從交叉分析來看，此份調查也顯示「管理職」感到滿意的比例高於「非管理職」，可以看出管理職因為深居高位，對於公司的政策、文化較為了解，因為久任對工作氣氛適應力也較強，再加上與層峰接近，較容易獲得關愛的眼神，對於企業的認同度與幸福感都會提高。

此外，調查也顯示，當在職場上遭遇不順心，上班族多向同學、朋友抒發的比例最高有49.40%，其次分別是配偶、男女朋友（44.80%）、同事（37.10%），以及閨蜜（28.10%）。

不過，值得一提的是，隨著社群網路的普遍，有超過二成的上班族會選擇在個人臉書或IG上抱怨。

對此，1111人力銀行副總經理何啟聖提醒，社群網路普及，不乏有上班族透過個人的社群網站分享對於工作的諸多不滿，卻忽略了個人在社群平台上發表的文字可以輕易的被取得、轉貼，甚至是截圖留下記錄，除了和工作密切相關的發言，所有公開的Po文都是個人形象的一部分，即使不會影響當下的工作，對於未來職涯的發展都會有所影響，上班族不可不慎。

同時，調查也發現，在進入企業時，上班族最先考量的因素包含可準時上下班、不用加班佔43.10%，固定調薪機制佔18.50%，員工福利優於勞基法佔18.30%，以及薪資高於業界水準佔18.10%。

僅管在到職前先停看聽，但在調查中還是有五成三的上班族曾經後悔進錯公司，且無論是否後悔進錯公司還是想追求更好的職務，有七成二的上班族計劃在三年內轉職，而上班族希望在工作中能創造的價值主要包括有成就感佔57.40%、經濟的報酬佔53.70%，以及工作環境佔52.70%。

上述「上班族職場榮譽」調查，是1111人力銀行針對求職會員進行隨機抽樣調查，調查時間2019年10月1日到10月16日，有效樣本數1,237份，信心水準95%，誤差值為正負2.79個百分點。