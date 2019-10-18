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達邁銅鑼二期廠竣工 衝刺5G材料未來發展

2019-10-18 10:40經濟日報 記者尹慧中／即時報導

達邁（3645）今（18）日舉辦銅鑼二期廠區竣工典禮，開場表演包含詩歌、戰鼓團，達邁期許新廠衝刺下一階段成長，日本荒川化學等夥伴也一併出席。

達邁董事長吳聲昌提到，達邁看好折疊以及5G應用帶來更多新需求，以PI膜技術切入與眾不同的領域，同時落實環保領域從VOC改善開始，將製程有機溶劑、廢水處理零排放，感謝工研院材化所的幫助。

吳聲昌也表示，達邁也在政府推動「循環經濟」中積極發展。

工研院環保5G
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