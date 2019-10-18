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佳士得秋拍 常玉五裸女搶手

2019-10-18 04:00經濟日報 記者何秀玲／台北報導

常玉尺幅最大的裸女油畫「五裸女」將於11月23日領銜香港佳士得秋拍。 香港佳士得...
常玉尺幅最大的裸女油畫「五裸女」將於11月23日領銜香港佳士得秋拍。 香港佳士得／提供
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常玉尺幅最大的裸女油畫「五裸女」將開拍，預定於11月23日將在香港佳士得秋拍登場，市場預估，此畫作拍賣成交價格有望達2.5億港元（近新台幣10億元）。

五裸女拍賣若如預期，有兩大指標值得關注，一、此畫將打破香港蘇富比秋拍「曲腿裸女」紀錄，再創常玉個人畫作的新高價，二、五裸女也將順勢登上今年香港藝術品拍賣之王的寶座。

此幅畫曾為國巨董事長陳泰銘所收藏，1994年陳泰銘僅以440萬元購得，2011年卻以港幣1.28億元（約新台幣新台幣5.12億元）賣出，大賺逾4億元。

陳泰銘在五裸女身上的投資報酬率逾百倍，該畫上一次的成交價，不僅打破了常玉當時的畫作拍賣紀錄，更一舉成為華人藝術家作品中最高價格的油畫。今年五裸女再度現身拍場，也引發藝術收藏界的騷動。

香港佳士得指出，根據記載，常玉裸女系列油畫共有56張，其中僅有七幅為站姿，除了「五裸女」外，其他六幅都只描繪了一對或單個人物，換言之，「此作可謂空前絕後」。

藝術史學家陳炎鋒在《華裔美術選集—常玉》中所說，二次大戰後（常玉）的裸女畫數量稀少，海內外總共不超過十餘張。「五裸女」為常玉1955年左右的巨作，深紅與亮黃的背景強烈地襯出潔白的人體，擺著各種姿態的女主角，既無30年代的誇張比例，也不具有寫實風格，黑色生澀的線條充分勾出晚期特有的古拙韻味。

回顧今年香港蘇富比秋拍，常玉的「曲腿裸女」是最大亮點，當時以約新台幣7.8億元成交，改寫常玉畫作拍賣紀錄。本次佳士得也拿出常玉作為拍賣壓箱寶，若果順利以超越預估價10億元拍出，將繼續改寫紀錄，並榮膺今年香港拍賣之王。

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