誰說沒趙無極就不是拍賣
2019-10-18 04:00
經濟日報 記者 何秀玲
藝術品拍賣公司有個不成文的慣例，往年在亞洲市場舉行拍賣會，多將抽象畫大師趙無極的作品作為領銜拍品，市場上甚至有種說法：「沒有趙無極就不是拍賣」。今年起，這個慣例被常玉打破了。
今年秋拍，兩大國際拍賣公司蘇富比和佳士得，不約而同的皆將常玉作為領銜拍品，而且拍賣價格則可望「由常玉打破常玉」，預期未來的華人油畫藝術市場，將不再由趙無極獨領風騷。
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對此，有拍賣界人士指出，常玉油畫不斷創下新高價，關鍵就在「稀有」，拍出後，在藏家惜售的情況下，造成市場供需完全失衡，也因此藏家「買了不賣」現象愈來愈明顯，價格也自然水漲船高。
眾所周知，許多企業家也都喜愛收藏常玉，包括富邦金控董事長蔡明興與夫人翁美慧都是常玉愛好者，據悉，克緹國際董事長陳武剛也曾買下常玉的作品「藍色辰星」。香港佳士得表示，常玉是亞洲現代藝術先鋒，他也是第一批赴法留學的中國藝術家之一。1921年到巴黎後，就讀於巴黎大茅舍藝術學院，並在蒙帕納斯的咖啡館結識了來自世界各地的藝術家，逐漸發展出個人獨樹一幟的藝術風格。常玉在法國定居，之後未曾回中國生活， 直至1966年去世都未獲得收藏界應有的認可。
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