親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中職／彭政閔生涯最終戰4支0 黯然看兄弟大敗桃猿連霸

丹麥羽賽／球后逆轉勝 戴資穎站上8強

波音副總裁藍迪：三大趨勢揭東北亞航空市場成長關鍵

2019-10-17 22:17經濟日報 記者黃文奇／台北即時報導

波音商用飛機集團銷售副總裁蘭迪・廷賽斯（Randy J.Tinseth）17日指出，未來20年內東北亞航空市場將有三大趨勢，一、航空客運市場成長動能將優於區域GDP成長率，民航機採購需求將近10兆元，三、將需要7.5萬名航空從業人員。

台灣近期在航空業有若干新里程碑，廷賽斯說，華航下訂六架777貨機，用於替換舊機，將帶來成長的契機，另外一個重要里程碑，是長榮航完成787-10的新機交付，該機在亞洲使用率有望續增。

另外，廷賽斯指出，台灣航空市場的成長，主要來自國際市場成長帶動，過去六年，台灣客運市場每年以6.5%成長，是區域成長最快的之一，未來整個市場將呈現穩定成長。

廷賽斯指出，未來20年東北亞經濟成長率平均值約1.2%，航空市場規模年增平均值則約1.9%，其中，全球最忙碌的十條航線，東北亞就占了六條，而東北亞有七成旅客都是在亞洲間旅行，廣體客機也將扮演重要角色。

從民航需求量來看，廷賽斯説，20年內東北亞將需要1,400架飛機、總值3,150億美元（約新台幣9.67兆元），在飛機商品別方面，在單走道需求尤其殷切，而廣體客機的需求也是全球兩倍以上，機隊未將有35%的成長率，有七成以上的需求來自「舊機換新機」，廉價航空的需求尤其大。

廷賽斯指出，上述的預測還是相對保守的數據，從歷史軌跡比照過去的預測值，波音往年交付的飛機架數都優於預期。他認為，因為自由化與法規鬆綁，未來20年東北亞需要1.9萬名機師、2.2萬名技師、3.4萬名空服員。

至於全球市場，廷賽斯看好未來20年航空業發展，他以「前所未見」形容近十年來航空業的成長，他認為，明年可望持續攀升，他預計，未來20年全球經濟成長率約2.7%，民航客運成長率約4.6、貨運也將有4.2%的成長動能。

未來20年，全球航空業者約需要6.8兆美元價值的新機量，並以單走道飛機為主，預期民航機將從現有的2.4萬架，成長到5萬架以上，新機量可望達2.6萬架，每年至少有1,000架的舊機汰換需求，整體航空市場服務需求也將達9.1兆美元。

航空業客運
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

M31獲車用最高等級認證

2019-10-17 14:39

雙11提前開打 超狂吸睛娛樂備戰

2019-10-17 14:39

蝦皮衝雙11 執行長：相信今年成長會比去年更高

2019-10-17 14:39

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

台灣五金展今起1連3天登場 全球買家齊聚台中1站式採購

2019-10-17 11:16

邁向智慧機場 桃機將導入生物辨識系統、3Ｄ掃描儀

2019-10-17 10:36

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

數位行銷／販賣幸福行銷術

2019-10-17 03:21

業務最前線／提高談判籌碼價值

2019-10-17 03:21

連鎖效應／發展品牌五大指標

2019-10-17 03:21

名人書房／何英圻談數位轉型 先練好內功

2019-10-17 03:21

龔明鑫：投資台灣 期待捲動式發展

2019-10-17 01:15

台塑德州廠汙染案 15億和解

2019-10-17 01:09

台塑德州廠汙染案 15億元和解

2019-10-17 00:26

亞太循環經濟論壇／「台灣拚循環經濟 正是時機」

2019-10-16 23:55

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

裕隆斥資20億 強攻充電平台

2019-10-16 23:45

裕電董座許國興 為集團資源找出路

2019-10-16 23:43

貿易戰不確定因素未除 卓永財看景氣：下季落底

2019-10-16 23:43

經部攜手電電公會 創新科技館秀29技術

2019-10-16 23:17

亞太循環經濟論壇／曾文生：循環經濟 成果看得見

2019-10-16 23:17

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

香港外匯教父用鏡頭紀錄旅行 跨海來誠品信義開展

2019-10-16 19:35

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生

2019-10-17 12:16

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

ATM跨行提領大當機 財金公司：工程師誤觸線路

2019-10-17 21:47

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多

2019-10-17 17:35

泡湯住宿最推哪？全台十大熱銷溫泉飯店報你知

2019-10-17 10:41

太陽能業者轉型 模組營收超越電池

2019-10-16 23:17

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top