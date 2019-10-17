波音副總裁藍迪：三大趨勢揭東北亞航空市場成長關鍵
波音商用飛機集團銷售副總裁蘭迪・廷賽斯（Randy J.Tinseth）17日指出，未來20年內東北亞航空市場將有三大趨勢，一、航空客運市場成長動能將優於區域GDP成長率，民航機採購需求將近10兆元，三、將需要7.5萬名航空從業人員。
台灣近期在航空業有若干新里程碑，廷賽斯說，華航下訂六架777貨機，用於替換舊機，將帶來成長的契機，另外一個重要里程碑，是長榮航完成787-10的新機交付，該機在亞洲使用率有望續增。
另外，廷賽斯指出，台灣航空市場的成長，主要來自國際市場成長帶動，過去六年，台灣客運市場每年以6.5%成長，是區域成長最快的之一，未來整個市場將呈現穩定成長。
廷賽斯指出，未來20年東北亞經濟成長率平均值約1.2%，航空市場規模年增平均值則約1.9%，其中，全球最忙碌的十條航線，東北亞就占了六條，而東北亞有七成旅客都是在亞洲間旅行，廣體客機也將扮演重要角色。
從民航需求量來看，廷賽斯説，20年內東北亞將需要1,400架飛機、總值3,150億美元（約新台幣9.67兆元），在飛機商品別方面，在單走道需求尤其殷切，而廣體客機的需求也是全球兩倍以上，機隊未將有35%的成長率，有七成以上的需求來自「舊機換新機」，廉價航空的需求尤其大。
廷賽斯指出，上述的預測還是相對保守的數據，從歷史軌跡比照過去的預測值，波音往年交付的飛機架數都優於預期。他認為，因為自由化與法規鬆綁，未來20年東北亞需要1.9萬名機師、2.2萬名技師、3.4萬名空服員。
至於全球市場，廷賽斯看好未來20年航空業發展，他以「前所未見」形容近十年來航空業的成長，他認為，明年可望持續攀升，他預計，未來20年全球經濟成長率約2.7%，民航客運成長率約4.6、貨運也將有4.2%的成長動能。
未來20年，全球航空業者約需要6.8兆美元價值的新機量，並以單走道飛機為主，預期民航機將從現有的2.4萬架，成長到5萬架以上，新機量可望達2.6萬架，每年至少有1,000架的舊機汰換需求，整體航空市場服務需求也將達9.1兆美元。
留言