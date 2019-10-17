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3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35聯合報 記者江睿智黃寅趙容萱林宛諭／連線報導

美中貿易戰讓台灣工具機產業景氣不振。圖／聯合報系資料照片
美中貿易戰讓台灣工具機產業景氣不振。圖／聯合報系資料照片
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美中貿易戰等因素讓台灣工具機產業景氣不振，經濟部工業局副局長楊志清昨天表示，明年將投入六千萬元科專預算，協助業者投入提升產品性能與相關應用，業者可提出研發計畫申請補助。

行政院昨天通過「工具機產業受美中貿易戰影響之因應策略」，提出「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」等三大策略。針對固本轉型，除了協助業者投入教育訓練及人才培訓外，經濟部針對工具機產業，於明年編列六千萬元科專預算，協助工具機升級轉型，投入研發。

工具機零組件大廠上銀集團總裁卓永財昨天說，美中貿易戰內含國家競爭問題，是遲早會發生的，產業界面對此變數，「分散製造」是未來不可擋的趨勢，且工業升級已全球多元化，台商回台也必然會增加。

卓永財指出，分散製造就是依客戶或有利之處在各地設廠，並透過工業四．○的製造思考來生產，達到最佳製造方式。另外，即使美國、大陸也不斷在產業升級，東南亞也藉機在擴充投資和就業能量，全球的多元化和過去不一樣。

擴大內需方面，經濟部盤點台商回流投資計畫書，估計未來三年內，可為國內工具機業者帶來一九四億元商機，加上大專院校及高職、勞動部職訓中心、國營事業等設備汰舊換新卅二億元，合計可創造二二六點六九億元內需。

楊志清說，去年我工具機業產值一五八七億元，其中百分之廿四為內需，百分之七十六為外銷，預訂明年底前可落實一五三億元工具機內需訂單，約可填補工具機四成內需。

台商行政院工具機貿易戰經濟部卓永財東南亞上銀外銷景氣
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