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品牌大觀／怪怪美學 創造新藍海

2019-10-18 03:32經濟日報 溫子欣

漫威工作室透過不同系列的漫畫與電影，打造一個屬於自己的、完整的漫威宇宙，讓不同的電影與漫畫存活在同一個世界與宇宙中，不同英雄的結合可以吸引不同需求的粉絲，進行完整的吸粉包圍。

Gogoro不久前才推出新車Gogoro3，奇特的造型吸引眾多車迷與網友討論，紛紛懷疑這樣的造型「賣得出去嗎」？沒想到四個月後迅速又發表了新車「Gogoro VIVA」，既是極簡化摩托車又像放大版滑板車的怪異造型，讓大家倒抽一口涼氣，覺得這樣的車「有人敢騎嗎」？

其實，就產品品牌設定與行銷來說，原本就是「分眾」。某個車評節目主持人一開場就講得很好，他說「Gogoro真正的買菜車」終於上市了，我覺得一語道破其中玄機。新車的功率小、車速慢、續航短、造型極簡，對於年輕人來說可能是購買欲望的致命殺手，但是新車的車重輕、體積小，最重要的是價錢便宜，卻很能吸引大叔大嬸的目光。

只要走一趟傳統市場，就會看到大叔大嬸騎著20年的老爺車，烤漆褪色、排氣管噴白煙、有時排氣管還破了洞乓乓作響、有時不懂或捨不得換煞車皮，一煞車就嘰嘰直響，你覺得他們會在乎車子外型一定要有「跑格」或「無敵可愛」嗎？反倒是功率小與車速慢，符合他們慣常的騎車習慣，而車身又窄又小，方便在市場周邊（有時還會在市場內）穿街走巷。

重量輕，正符合長輩的使用需求，停車也方便，除去所有非必要配備（包含繁複造型）後的便宜價格，對他們有最強烈的吸引力。

Gogoro VIVA未來也未必只有長輩會買，當年Gogoro第一款車的造型也是顛覆機車市場的創舉，極簡蛋形設計後來也成為時尚與文青的表徵。Gogoro2剛出的時候，看到純白配色的款式，每讓我想起訓練小朋友上廁所那種大白鵝造型馬桶，可是Gogoro2還是大賣。

現在最新車款的造型，雖然完全是一般民眾不敢想像，也是所有車廠不敢嘗試，但是21世紀的今天，年輕人追求與眾不同，愈怪可能愈吸引人，未必不會買帳。而且Gogoro正進軍歐洲，這款車或許正適合做為市區代步的共享機車使用，而且歐洲的審美觀未必與台灣相同。

當各車廠紛紛與Gogoro合作推出傳統審美定義下的酷炫電動機車互相廝殺，Gogoro卻反其道而行創造自己的美學宇宙，打造自己的新藍海。Gogoro的作法，就像蔡依林唱的一首好歌——「怪美的」。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）

Gogoro新車
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