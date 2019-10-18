夯電商／兩招添生產力

2019-10-18 03:32 經濟日報 Evonne蔡



我是一個產品經理，也是兩個小孩的媽，還出了書，經營自己的Medium，很多人問我怎麼做到時間管理，在這裡分享幾個快速立即有效的小撇步。

我自己對生產力訂了一個公式：生產力＝投入的時間×注意力×能力（熟悉程度）

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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要完成一件事，要嘛要投入長時間，要嘛需要專注力，要嘛就要對它非常熟悉，別人要花好幾天做的事，你幾個小時就能搞定。投入的時間很難改變，以下推薦找回專注力以及讓自己快速熟悉一件事情的方法。

一、專注力

我會使用「番茄鐘工作法」，設定倒數30分鐘的鬧鐘，在那30分鐘內只完成目標任務，任何腦中浮出的額外想法都暫時擱置，擔心忘記就記載在旁邊。因為只有30分鐘，暫時擱置這些想法，心裡其實沒什麼負擔，而且常常30分鐘後回去看，那些事情也變得不是那麼必要了。

二、能力（熟悉程度）

做自己愈熟悉的事情，要花的力氣最少，甚至腦袋可以進入「自動駕駛模式」，減少專注力的消耗。

不過，並不是每件事情都能熟到進入自動駕駛模式，怎麼辦？我會用「SOP」和「檢查清單」來協助我。

做過一次的事情，如果我知道很有可能之後還要做，我會多花一點時間建立流程與檢查清單，下次要做的時候，我就能直接依循流程，不用重新摸索，還能減少犯錯或是遺漏的可能，讓做過一次的事情，就能變成「熟事」，把自己珍貴的注意力放在探索新的事物。

（作者是資深產品人）