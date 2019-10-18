顯而立見／零售業善用訂閱制 勝出賽局

2019-10-18 03:32 經濟日報 陳顯立



訂閱制自19世紀的報紙買賣方式開始，從街頭叫賣的隨機零售型態，到向讀者訂戶收款後每日約定時間送到家門口，它不是種嶄新的商業模式，為何近五年來風起雲湧的被討論？尤其網路時代下的商業行為更是大幅被使用！

在我看來，以消費者行為來觀察有兩種型態的展現：有意識的行為與無意識的行為。若從商品與服務的角度來定義，則有「周期大致固定」跟「周期明顯不固定」的兩種頻率。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

以消費者行為而論，前者的「有意識行為」訂閱制為市場主流，偏向功能選擇而驅動，常見於軟體使用、內容媒體的會員費和生活快銷品等（例如羊奶）等商品與服務性質的月費訂閱等；企業賺取的營收來自消費者繳交的固定費用，希望藉由長期綁定消費者某個慣性行為，在特定領域圈地，並藉以收集消費者數據，觀察在此之內的封閉行為，進而優化產品延伸出新的商業價值與生意。

後者的「無意識行為」，則是養成消費者對某種事物／商品／服務的認知習慣，打進消費者的既成偏見，引導他們在每次選擇的時候都選擇某特定選項。像是我家裡買醬油就會一直選金蘭醬油、甜辣醬就選愛之味，這是習慣而造成的品牌認知與使用率。

有趣的是，無意識行為的訂閱習慣搭配陷阱設計的行銷模組設計，就可以一舉兩得的養成消費者購買認知與行為，以及確保可預測的營收與獲利。例如──

一、預測產品使用周期：在消費者快使用完前提醒購買，適合各類民生消費用品。

二、綁定消費頻次高的商品選擇，像是買咖啡，第一次購買每杯80元，第二天每杯70元，依此類推，一旦中斷即恢復原價。

訂閱制在「沒有持續成長」的市場是很適合的操作，因為市場總量沒有顯著增長的狀況下，新客戶取得益發困難，流量紅利消失，流量池的經營凸顯重要。如同我在《流量新紅利時代》中提到：「到最後都在競爭同一群消費者，根本轉不出新的用戶跟營收增長。」

因此，「既有用戶的經營」將是企業營運的關鍵。開發一個新客戶的成本是維繫舊客戶關係的N倍以上，既有用戶的經營相較開發新客戶成本較低，收益也較高。此外，影響訂閱制重要的是人的感性「驅動力」，而非理性的「決策力」，這也就是我一直在強調洞悉消費者動機，才能擬出最適的行銷業務方案、拓展企業商機。現在已經不是效率為王或通路為王的生意，而是用戶經營的時代，因為人是「慣性」的動物。

訂閱制的生意模式，就能讓零售業從隨機的消費行為，變成可預測市場計畫、可控制消費者的商業行為升級與排擠其他的競爭業者，這就是賽局理論的基礎原則，而便利商店的咖啡寄杯就是這樣的模式。不過，想做到這樣狀態的數位工具是什麼？如何使用與克服困難？下次專欄再與大家分享。

（作者是前富盈數據創辦人，本專欄隔周五刊登）