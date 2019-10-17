銀髮金融需求高 信託公會邀日專家介紹新型信託服務

2019-10-17 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



我國65歲以上人口已於2018年達到14%，成為高齡社會，根據國家發展委員會推估，將於2026年邁入超高齡社會，即65歲以上人口比例將達到20%，如何提供高齡者適當的金融服務，金融服務業應有適當因應，方能提供符合需求的金融產品和服務，讓國人及早準備面對老年經濟安全問題。

信託公會理事長雷仲達表示，在金管會的指導下，信託公會順應高齡社會發展趨勢，積極鼓勵業者推動安養信託業務，舉辦安養信託評鑑，每年遴選績優的信託業者給予鼓勵。在信託業者積極配合與持續努力推動下，高齡者及身心障礙者財產信託業務，在質與量上都有顯著成長。

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銀行局邱淑貞局長表示，未來金管會有二大工作重點，一是因應社會人口結構改變，金融商品配合醫學、法律制度研發適合的商品，並加強對高齡者的金融交易安全的保護；二是全面性加強對高齡者金融知識的宣導。

此外，邱局長建議台灣金融業應參考日本三菱信託銀行的方式與學術界及產業跨業共同合作研究高齡者身體、行為、認知及所需要對應的金融商品及服務，發展高齡化金融服務的生態圈，並建議可以由金融總會來主導跨業的合作研究。

信託公會秘書長呂蕙容指出，日本在發展適合高齡者的金融商品前，會研究高齡者的生理及心理特性，據以研發相對應的商品；日本金融廳金融審議會，針對高齡化社會人口餘命延長、高齡人口資產增長及延續，也提出研究與對策。

日本自2007年進入「超高齡社會」已近13年，隨著日本社會失智失能人口快速增加、親屬監護人侵吞財產、消費支出衰退、金融資產持有人老齡化等高齡問題的浮現，針對高齡者金融需求所研究之「金融老年學」在日本愈形發展。

日本研究發現，老年人很難根據市場不斷變化的情況有效改變投資組合，提供可適應老年人狀況而自動調整的金融商品是重要課題；此外，老年人退休後的狀況例如資產和收入，工作，健康，家庭組成等，都非常不同，金融機構需要能提供老年人客戶多樣化需求的產品和服務。