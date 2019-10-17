瞄準新竹新人商機 晶宴新竹旗艦館「御豐館」開幕
2019-10-17 20:57
經濟日報 記者李珣瑛
／新竹即時報導
御頂國際（3522）董事長鍾爵今（17）日表示，看好新竹科學園區的就業機會，吸引青年人聚集就業，帶動結婚對婚宴服務的需求不墜，繼設立旗下品牌—晶宴會館新竹館、竹北館之後，仍無法滿足新竹新人的需求，於是決定再承租台肥大樓建新竹旗艦館「御豐館」，並於今日舉行盛大開幕典禮，同時推出多項優惠。
晶宴會館婚宴事業處副經理彭文傑表示，晶宴會館於2004年創立至今已邁入15個年頭，為超過萬組新人打造獨一無二的婚禮，給予每組客人無微不至的服務，今年將於新竹隆重推出晶宴會館第九間旗艦館—御豐館。晶宴會館秉持著玩婚主義思維，將主題婚禮、婚宴場地、婚企服務與各大知名品牌廠商合作，提供一條龍整合服務，將婚宴玩出「心」境界。這次御豐館推出開幕優惠活動，凡在開幕當月下訂15桌以上，就贈主桌免費的優惠。
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彭文傑指出，為打造晶宴會館御豐館，特別邀請旅法空間設計師黃河親自操刀設計，全館設有3個宴會劇場，以現代時尚設計貫穿全場，分別為「璀燦劇場」與「綺麗劇場」以明亮輝煌的金色為主色，取自日文美麗寓意，象徵婚禮為一生最重要的時刻，祝福佳偶擁有無與倫比的婚禮；另外「星辰劇場」以典雅的珊瑚橘輝映著湛藍主色，寓意璀璨燈光如繁星閃爍，希望帶給新人如星辰般恆久且難以忘懷的婚宴。今年更跨界合作邀請藝人陳艾琳所創立的「浪花」花藝團隊，為星辰劇場量身打造婚禮主客桌、拍照背板與相片桌等婚宴套組，以劇場主色調作為花朵的色調，並搭配浪花的獨特風格，創造出與眾不同的婚宴花藝裝飾，為新人們設計獨樹一格的美麗婚禮。
御豐館推出3套專屬菜單，其中也包含晶宴的招牌菜色，曾榮獲2019兩岸十大名菜殊榮的「宮廷花雕蝦」及最受歡迎招牌菜的「德國豬腳」可供選擇，讓參加婚宴的客人享用到精心規劃的美味豐盛佳餚。御豐館為了感謝新人一同迎來新館開幕，特別推出開幕慶優惠方案，即日起至10月31日止，於御豐館下訂婚宴滿15桌以上，即贈送主桌乙桌免費優惠。
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