親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

瞄準新竹新人商機 晶宴新竹旗艦館「御豐館」開幕

2019-10-17 20:57經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

御頂國際（3522）董事長鍾爵今（17）日表示，看好新竹科學園區的就業機會，吸引青年人聚集就業，帶動結婚對婚宴服務的需求不墜，繼設立旗下品牌—晶宴會館新竹館、竹北館之後，仍無法滿足新竹新人的需求，於是決定再承租台肥大樓建新竹旗艦館「御豐館」，並於今日舉行盛大開幕典禮，同時推出多項優惠。

晶宴會館婚宴事業處副經理彭文傑表示，晶宴會館於2004年創立至今已邁入15個年頭，為超過萬組新人打造獨一無二的婚禮，給予每組客人無微不至的服務，今年將於新竹隆重推出晶宴會館第九間旗艦館—御豐館。晶宴會館秉持著玩婚主義思維，將主題婚禮、婚宴場地、婚企服務與各大知名品牌廠商合作，提供一條龍整合服務，將婚宴玩出「心」境界。這次御豐館推出開幕優惠活動，凡在開幕當月下訂15桌以上，就贈主桌免費的優惠。

彭文傑指出，為打造晶宴會館御豐館，特別邀請旅法空間設計師黃河親自操刀設計，全館設有3個宴會劇場，以現代時尚設計貫穿全場，分別為「璀燦劇場」與「綺麗劇場」以明亮輝煌的金色為主色，取自日文美麗寓意，象徵婚禮為一生最重要的時刻，祝福佳偶擁有無與倫比的婚禮；另外「星辰劇場」以典雅的珊瑚橘輝映著湛藍主色，寓意璀璨燈光如繁星閃爍，希望帶給新人如星辰般恆久且難以忘懷的婚宴。今年更跨界合作邀請藝人陳艾琳所創立的「浪花」花藝團隊，為星辰劇場量身打造婚禮主客桌、拍照背板與相片桌等婚宴套組，以劇場主色調作為花朵的色調，並搭配浪花的獨特風格，創造出與眾不同的婚宴花藝裝飾，為新人們設計獨樹一格的美麗婚禮。

御豐館推出3套專屬菜單，其中也包含晶宴的招牌菜色，曾榮獲2019兩岸十大名菜殊榮的「宮廷花雕蝦」及最受歡迎招牌菜的「德國豬腳」可供選擇，讓參加婚宴的客人享用到精心規劃的美味豐盛佳餚。御豐館為了感謝新人一同迎來新館開幕，特別推出開幕慶優惠方案，即日起至10月31日止，於御豐館下訂婚宴滿15桌以上，即贈送主桌乙桌免費優惠。

晶宴會館御豐館17日開幕剪綵貴賓合影。業者／提供
晶宴會館御豐館17日開幕剪綵貴賓合影。業者／提供
分享
御頂國際董事長鍾爵17日出席旗下品牌—晶宴會館竹旗艦館「御豐館」開幕典禮。記者李...
御頂國際董事長鍾爵17日出席旗下品牌—晶宴會館竹旗艦館「御豐館」開幕典禮。記者李珣瑛／攝影
分享
晶宴會館御豐館外觀全景。業者／提供
晶宴會館御豐館外觀全景。業者／提供
分享
晶宴會館御豐館開幕，左起晶宴會館彭文傑副總及御頂國際鐘爵董事長。業者／提供
晶宴會館御豐館開幕，左起晶宴會館彭文傑副總及御頂國際鐘爵董事長。業者／提供
分享

劇場婚禮
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

銀髮金融需求高 信託公會邀日專家介紹新型信託服務

2019-10-17 21:25

M31獲車用最高等級認證

2019-10-17 14:39

雙11提前開打 超狂吸睛娛樂備戰

2019-10-17 14:39

蝦皮衝雙11 執行長：相信今年成長會比去年更高

2019-10-17 14:39

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

台灣五金展今起1連3天登場 全球買家齊聚台中1站式採購

2019-10-17 11:16

邁向智慧機場 桃機將導入生物辨識系統、3Ｄ掃描儀

2019-10-17 10:36

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

數位行銷／販賣幸福行銷術

2019-10-17 03:21

業務最前線／提高談判籌碼價值

2019-10-17 03:21

連鎖效應／發展品牌五大指標

2019-10-17 03:21

名人書房／何英圻談數位轉型 先練好內功

2019-10-17 03:21

龔明鑫：投資台灣 期待捲動式發展

2019-10-17 01:15

台塑德州廠汙染案 15億和解

2019-10-17 01:09

台塑德州廠汙染案 15億元和解

2019-10-17 00:26

亞太循環經濟論壇／「台灣拚循環經濟 正是時機」

2019-10-16 23:55

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

裕隆斥資20億 強攻充電平台

2019-10-16 23:45

裕電董座許國興 為集團資源找出路

2019-10-16 23:43

貿易戰不確定因素未除 卓永財看景氣：下季落底

2019-10-16 23:43

經部攜手電電公會 創新科技館秀29技術

2019-10-16 23:17

亞太循環經濟論壇／曾文生：循環經濟 成果看得見

2019-10-16 23:17

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

香港外匯教父用鏡頭紀錄旅行 跨海來誠品信義開展

2019-10-16 19:35

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

瑪摩麗磁全球集單效益湧現 客訂需求成長三倍

2019-10-16 16:13

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生

2019-10-17 12:16

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

太陽能業者轉型 模組營收超越電池

2019-10-16 23:17

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

泡湯住宿最推哪？全台十大熱銷溫泉飯店報你知

2019-10-17 10:41

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top