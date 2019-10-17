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豐邑「繪聚新竹·巡愛豐藝」公益展覽 移師台中

2019-10-17 20:33經濟日報 記者宋健生／即時報導

由豐邑機構、新竹豐邑喜來登大飯店與豐邑文教基金會等單位主辦的「繪聚新竹．巡愛豐藝」公益展覽，即日起在台中國立美術館對面的豐藝館舉行，共有來自新竹五峰國小的20位小小藝術家，展示他們的創作作品。

「繪聚新竹」展覽於今年8月在新竹豐邑喜來登大飯店首展，為期一個月；畫作結合於喜來登大飯店2019中秋禮盒包裝設計中，同時提撥月餅禮盒營收，共捐贈10萬元給五峰國小持續推動藝術教育學程，延續培養孩子們的美學創意和藝術涵養。

這項展覽，第二站移師台中「豐藝館」展出。此展是由新竹豐邑喜來登大飯店、立賢教育基金會、藝術家林慧姮、豐藝館共同策劃，以不同的展出形式呈現作品意涵。

林慧姮指出，小朋友在山地之間的啟發之作，不但留存了生活的美好感受，也賦予對於自身部落文化的深刻認同。而此次展覽藉由嶄新的樣貌規畫，再次透過孩子們純真的眼睛看世界，與大家分享生命中的美好風景。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，豐邑致力於「蓋好房」，重視售後服務品質，除了在建築本業的耕耘，也重視豐邑家族住戶的永續關懷，持續實踐「住好房，更要有好生活」的居住概念。

另外，豐邑也推動「豐邑全生活服務」，以愛與分享為公司文化根基，思考從客戶需求出發，進一步提供消費者更完整的服務，包括舉辦多樣性藝文活動，將生活美學融入到社區經營，凝聚住戶與住戶之間的情感，創造共好的生活型態。

邱崇喆強調，豐邑機構在台中、新竹兩地推案，均以關注在地、深耕在地的概念整合企業資源。

此次，旗下新竹豐邑喜來登大飯店的偏鄉藝術教育公益活動，就是延續台中豐藝館的美學教育理念：「藝術生活化、生活藝術化」，透過與深耕於偏鄉藝文教育的立賢教育基金會，共同合作規畫。

豐邑機構飯店事業執行長劉純芳説，2018年聖誕節展開的「繪聚新竹」公益藝術繪畫課程教學計畫，主要引導新竹五峰國小的學童們，走入創意揮灑的繪畫領域，為偏鄉學童開啟多元創意思考與繪畫能力。

小朋友們以「家」和「自己」為創作概念，使用生活環境中隨手可得的素材，以及大量異材質的拼貼，創作出一幅幅讓人驚豔的作品，因而延伸出此次繪聚新竹巡迴展的展覽規畫。

「繪聚新竹．巡愛豐藝」公益展覽，即日起在台中國立美術館對面的豐藝館舉行，共有來自...
「繪聚新竹．巡愛豐藝」公益展覽，即日起在台中國立美術館對面的豐藝館舉行，共有來自新竹五峰國小的20位小小藝術家，展示他們的創作作品。記者宋健生／攝影
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小朋友們以「家」和「自己」為創作概念，使用生活環境中隨手可得的素材，以及大量異材...
小朋友們以「家」和「自己」為創作概念，使用生活環境中隨手可得的素材，以及大量異材質的拼貼，創作出一件件讓人驚豔的作品。記者宋健生／攝影
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藝術家林慧姮(左二)指出，小朋友在山地之間的啟發之作，不但留存了生活的美好感受，...
藝術家林慧姮(左二)指出，小朋友在山地之間的啟發之作，不但留存了生活的美好感受，也賦予對於自身部落文化的深刻認同。記者宋健生／攝影
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