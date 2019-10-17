確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北即時報導



裕隆公司臨時董事會決定新店裕隆城將暫停住宅區施工，商業區的部分則維持原計畫進行。 圖／業者提供 分享 facebook

裕隆公司臨時董事會決定新店裕隆城將暫停住宅區施工，商業區的部分則維持原計畫進行。裕隆公司表示，在改為只先興建商場後，商業區經變更設計造型，並維持原本與誠品和威秀的合作案，原定落成、營運的時間不變。

裕隆公司17日公告說明經臨時董事會決定住宅區暫時停工。裕隆公司表示，考量目前市場狀況，投資效益與現金流的問題，商業區仍維持開發進度，但商業區以上的住宅區將暫停，將依市場狀況重新規劃設計，再作評估。

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裕隆公司近期動作不斷，一方面將旗下重要研發事業華創公司遷至三義進行廠辦合一，一方面發展代工業務，接下兩家業者的代工業務，集團的開源節流與拓展業務動作積極。

新店裕隆城是裕隆公司近十年的重大規畫，原本計劃要興建為新店的地標，商業區與威秀和誠品合作，要提供當地豐富的生活機能，而商業區以上的樓層作規劃為豪宅產品，主打差異化。

不過在面對景氣改變，市場需求也出現變化，裕隆也調整腳步，商業區部分已有合作夥伴，開發進度維持不變，但更高樓層的住宅區工程喊停後，調整規劃、以及未來的發展將是市場與法人關注的焦點。

由於目前市場氛圍不算好，裕隆考量投入的資金與效益下，住商大樓的住宅區停工，另一個完整的住宅區也暫停。