台灣五金展登場 430家廠商拚250億商機
2019-10-17 19:39
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
具亞洲指標性的「2019台灣五金展」今(17)日在台中國際展覽館盛大登場，為期三天活動集結超過430家廠商、攤位數破千，規模再創新高，主辦單位預估展覽商機上看250億元以上。
今年參展廠商精銳盡出，主要大廠包括皇盈、久允、首君、英發、星聯鋒、吉生、冠億、立晏、銳泰、天藝、鼎富隆、寶資、磯慶、鐵碳、義成、樹德等。
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台中市長盧秀燕致詞強調，市府將扮演好拚經濟的龍頭角色，除了連續七年協助手工具公會舉辦大型展覽，今年也投資58億元動工「水湳國際會展中心」，未來在地業者只要在台中就可以舉辦展覽，共創會展商機。
盧秀燕指出，台灣五金手工具是名列世界前茅的產業，其中，五金更是中部地區最重要產業之一。市府重視協助業者行銷、販售及製造，希望透過這項覽會，讓全球買家到中部採購品質精良、價格合理的產品。
台灣手工具公會理事長黃信德表示，我國是全球第三大五金手工具出口國，去年出口值達38.68億美元，今年受美中貿易戰影響，我國業者因此取得轉單效益，上半年出口值較去年同期成長3.8%，全年出口值有機會超越去年、再創新高。
黃信德指出，美中貿易戰對全球五金產業供應鏈造成衝擊，我國業者應加強與國際買家的鏈結，增加新市場開拓力道，因此今年台灣五金展別具意義，在國際經濟挑戰下，將扮演協助業者強化國際鏈結的平台角色。
大台中地區是台灣五金產業的主要發源地，約有70%業者都聚集在此，相關供應鏈廠家近2,000家，從業人員近4萬人，主要集中在太平、大里、霧峰等地區，形成上、中、下游完備的產業鏈，展現彈性細膩的層層分工機制。
黃信德說，台灣五金展是爭取國際訂單的重要平台，今年展會延續去年由台灣手工具公會與外貿協會合作模式，將國際展會結合「手工具聚落產業採購日」活動，邀請全球標竿買家前來洽談。
目前，已確定包括歐洲DIY產業零售商協會(EDRA)和JAPAN DIY協會採購團等組團參加。此外，展會期間也將安排國內外專家前來分享產業趨勢，協助業者掌握五金手工具產業的技術與市場脈動。
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