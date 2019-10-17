親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

中職／桃猿二局上攻滿壘得1分 10:1領先兄弟

市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同：個人考量與公司無關

2019-10-17 18:58經濟日報 記者張義宮／即時報導

大同市場派質疑，大同(2371)董事長林郭文艷個人的2000張大同股票，為何會遭「質權人」連日賣出，原因頗令各界好奇。大同17日回應，這是董事長個人考量，與公司無關。

市場派指出，根據交易所公開資訊觀測站近日公告，林郭文艷個人持有大同股票，截至17日止，連續五次遭「質權人」安興營造《自行拍賣轉帳》，分別為600張、300張、200張、400張及昨日的500張，這2000張大同股票，為何會遭「質權人」連日賣出？是否與10月1日林郭文艷申報轉讓2,000張持股的有關，頗受矚目。

市場派表示，林郭文艷在10月1日無預警申報轉讓大同持股2,000張，引發證券市場揣測，前大同董事長林蔚山、林郭文艷夫婦目前持有大同股票還剩多少？

市場派指出，根據股權申報公告資料，林蔚山夫婦二人108年1月原來合計持有33,659張的大同持股；其中林蔚山持股17,655張，至108年7月僅剩5,889張（減少11,765張），有5,477張早已質押出去，未質押股數僅剩412張。

林郭文艷持股本來是16,004張，自今年1月開始質押，至9月累計質押11,931張，其中的1,500張自10月7日起被質權人安興營造自行拍賣轉帳，林郭未質押張數僅剩4,073張，夫婦兩人實際未質押持股總數加起來不到4,500張。

大同市場派質疑，大同(2371)董事長林郭文艷個人的2000張大同股票，為何會遭...
大同市場派質疑，大同(2371)董事長林郭文艷個人的2000張大同股票，為何會遭「質權人」連日賣出，原因頗令各界好奇。 本報系資料庫
分享

大同林郭文艷
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

M31獲車用最高等級認證

2019-10-17 14:39

雙11提前開打 超狂吸睛娛樂備戰

2019-10-17 14:39

蝦皮衝雙11 執行長：相信今年成長會比去年更高

2019-10-17 14:39

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

台灣五金展今起1連3天登場 全球買家齊聚台中1站式採購

2019-10-17 11:16

邁向智慧機場 桃機將導入生物辨識系統、3Ｄ掃描儀

2019-10-17 10:36

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

數位行銷／販賣幸福行銷術

2019-10-17 03:21

業務最前線／提高談判籌碼價值

2019-10-17 03:21

連鎖效應／發展品牌五大指標

2019-10-17 03:21

名人書房／何英圻談數位轉型 先練好內功

2019-10-17 03:21

龔明鑫：投資台灣 期待捲動式發展

2019-10-17 01:15

台塑德州廠汙染案 15億和解

2019-10-17 01:09

台塑德州廠汙染案 15億元和解

2019-10-17 00:26

亞太循環經濟論壇／「台灣拚循環經濟 正是時機」

2019-10-16 23:55

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

裕隆斥資20億 強攻充電平台

2019-10-16 23:45

裕電董座許國興 為集團資源找出路

2019-10-16 23:43

貿易戰不確定因素未除 卓永財看景氣：下季落底

2019-10-16 23:43

經部攜手電電公會 創新科技館秀29技術

2019-10-16 23:17

亞太循環經濟論壇／曾文生：循環經濟 成果看得見

2019-10-16 23:17

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

香港外匯教父用鏡頭紀錄旅行 跨海來誠品信義開展

2019-10-16 19:35

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

瑪摩麗磁全球集單效益湧現 客訂需求成長三倍

2019-10-16 16:13

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53

遠傳攜手路易莎咖啡 打造新竹站前複合體驗門市

2019-10-16 14:52

為何台積電 鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 14:30

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生

2019-10-17 12:16

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

太陽能業者轉型 模組營收超越電池

2019-10-16 23:17

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

IMF調降台灣成長率至2% 許勝雄：今明年經濟仍嚴峻

2019-10-17 00:28

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top