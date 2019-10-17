市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同：個人考量與公司無關

2019-10-17 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



大同市場派質疑，大同(2371)董事長林郭文艷個人的2000張大同股票，為何會遭「質權人」連日賣出，原因頗令各界好奇。大同17日回應，這是董事長個人考量，與公司無關。

市場派指出，根據交易所公開資訊觀測站近日公告，林郭文艷個人持有大同股票，截至17日止，連續五次遭「質權人」安興營造《自行拍賣轉帳》，分別為600張、300張、200張、400張及昨日的500張，這2000張大同股票，為何會遭「質權人」連日賣出？是否與10月1日林郭文艷申報轉讓2,000張持股的有關，頗受矚目。

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市場派表示，林郭文艷在10月1日無預警申報轉讓大同持股2,000張，引發證券市場揣測，前大同董事長林蔚山、林郭文艷夫婦目前持有大同股票還剩多少？

市場派指出，根據股權申報公告資料，林蔚山夫婦二人108年1月原來合計持有33,659張的大同持股；其中林蔚山持股17,655張，至108年7月僅剩5,889張（減少11,765張），有5,477張早已質押出去，未質押股數僅剩412張。

林郭文艷持股本來是16,004張，自今年1月開始質押，至9月累計質押11,931張，其中的1,500張自10月7日起被質權人安興營造自行拍賣轉帳，林郭未質押張數僅剩4,073張，夫婦兩人實際未質押持股總數加起來不到4,500張。