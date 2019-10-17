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工業地產轉熱 但大舉獵地的買盤不是台商…

2019-10-17 18:25經濟日報 記者黃阡阡／台北即時報導

2019年工業地產投資增強，根據世邦魏理仕最新統計，今年前3季全台工業地產交易金額達494.6億元，其中，工業土地交易金額較去年同期成長58%，但主要買盤並非回流台商，而是看好未來廠辦市場，因此大舉獵地的本土建商，至於自用買盤則多投入廠房或廠辦。

世邦魏理仕認為，今年以來工業土地投資需求增加，除了製造業廠商持續購買自用土地外，本土建商加入獵地行列，以及公部門釋出部分產業用地，皆有助提升工業土地的成交量。

按工業地產類型分析，2019年前3季工業土地成交金額達175億元，較去年同期成長將近六成，佔整體工業地產市場總交易量約35%；工業廠房與廠辦方面，今年前3季交易金額達新台幣319.6億元，較過去十年同期平均高出近三成，主要受惠於電子業為首的廠商擴產需求穩定，加上部分企業購買營運辦公室所致。

進一步分析工業地產的買盤，世邦魏理仕指出，工業土地市場的需求主要源自於本土建商，前3季建商總計投入109億元，佔了前三季工業土地總交易的62%，創下近十年同期新高，由於多家建商看好雙北廠辦市場後市，大舉獵地擬興建廠辦大樓以供租售。

進一步觀察前3季工業土地市場，北北桃三都交易約佔全台工業地成交總額八成，除了這三區的土地價格較高是一大主因外，北部工業區仍受投資人青睞，像是靠近台北市中心的北投士林科技園區內，近期土地交易日趨熱絡。

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