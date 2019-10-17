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讓乘客盡情享受航程 國泰集團供機上娛樂節目多達四倍

2019-10-17 16:33經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

國泰集團為乘客提供更多姿多彩的機上娛樂節目，多達四倍的精采內容，讓乘客可盡情享受航程。國泰致力提升乘客體驗，大大提升機上娛樂內容，引證了不斷履行「志在飛躍」的品牌承諾。全新機上娛樂內容足以讓乘客無間斷環球飛行45次也不會重複收看，令每個航程都是獨特的體驗。

國泰航空表示，國泰乘客可透過機上娛樂平台，欣賞更多首輪電影、更多體育節目、更多整季全套劇集、以及更多亞洲影視節目。此外，我們更首次提供多項體育賽事的現場直播，讓乘客於航機上亦可緊貼收看他們最喜歡的比賽，不會錯過精采刺激的時刻。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示：「我們的乘客表示在航程途中最享受高質素機上娛樂，所以我們非常高興為他們提供更多新穎精采的節目內容。」「不論是歡笑、熱淚、刺激或是驚慄的情感，我們都希望乘客每次選乘國泰航空時只需觸動螢幕便可感受更多。」

國泰航空的機上娛樂是全球眾多航空公司之中，擁有最多亞洲媒體內容，提供最佳高清電影、電視劇集和環球獨家娛樂節目。乘客現在亦可體驗由名人和娛樂達人精心挑選的內容。

國泰航空與Sport 24頻道合作，為乘搭最先進的空中巴士A350客機的乘客提供全球最精采的體育賽事現場直播，對體育迷來說的確是好消息。本月乘客可以在機上觀看欖球世界盃直播，而明年則有東京奧運會和香港國際七人欖球賽的直播，確保乘客即使在高空旅途中，也不會錯過這些萬眾期待比賽中的所有難忘時刻。

國泰航空的乘客亦能率先欣賞全球賣座鉅片，及眾多正於戲院播放，甚至是即將上映的首輪電影。我們亦與串流媒體及獨立娛樂平台MUBI合作，為乘客共同揀選尚未曾於本地戲院上映的經典原作和電影。我們於每月均會新增大量精心挑選的電影，給予乘客在下一個飛行旅途中更多驚喜。

國泰機上娛樂的電影和電視劇集內容庫，加入了電影續集及完整季度的連續劇可供選擇。國泰航空是首批提供一系列整季原裝劇集的航空公司，即是乘客能追看屢獲殊榮的電視劇集，從試映集開始觀看至最新一季的結局。機上娛樂集合HBO各品牌頻道，國泰航空確保乘客能完整地欣賞最新的劇集系列。

國泰航空說，國泰航空不斷改善旅客體驗，除了機上娛樂內容更豐富外，機隊的大部分客機將於2020年設置Wi-Fi功能，讓乘客盡情感受無數動人時光。

國泰集團為乘客提供更多姿多彩的機上娛樂節目，多達四倍的精采內容，讓乘客可盡情享受...
國泰集團為乘客提供更多姿多彩的機上娛樂節目，多達四倍的精采內容，讓乘客可盡情享受航程。全新機上娛樂內容足以讓乘客無間斷環球飛行45次也不會重覆收看，令每個航程都是獨特的體驗。圖／國泰航空提供
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