福懋擬投資12.3億元 入股瑞士高階機能紡織品廠
2019-10-17 16:30
經濟日報 記者曾仁凱
／即時報導
台塑集團旗下福懋（1434）追求技術升級，今（17）日董事會通過擬投資不超過4,000萬瑞郎（約新台幣12.3億元），參與瑞士高階機能紡織品大廠SchoellerTextil（瑞業）現金增資，將取得其50%股權，雙方深化合作。
福懋與瑞業其實已經有長達17年的合作，雙方原本在香港設立一家合資公司「福懋香港瑞業」，各持股50%，瑞業將其一些相對入門的機能織布交給福懋代工，再透過香港公司銷售。此次雙方則是決定擴大合作範圍，由福懋直接入股投資瑞業，並取得半數股權，全面提高合作層級。
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瑞業本身在瑞士、德國都有廠，過去高階產品都是自己生產，未來福懋有機會獲得技轉，進一步升級技術層次
瑞業已有長達150年歷史，技術層次非常高階，在功能性布料及機能性紡織品方面位處全球領先位置。此次瑞業透過引進福懋的資金，將加速投入研發；另外瑞業也想透過福懋，擴大亞洲市場的布局。為一次「雙贏」合作。
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