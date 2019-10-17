台灣電商市場特殊性在哪？蝦皮這麼說

2019-10-17 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



蝦皮購物2015年進軍台灣，至今邁入第四個年頭。談到台灣電商市場的「特殊性」，蝦皮亞太區首席營運長馮時欽認為，台灣電商發展了20餘年，比如和近幾年電商才起步的東南亞相比，就具有差距，另還有賣家本身的成熟度等因素，都可以顯現台灣跟其他市場的不同。

馮時欽指出，台灣的賣家已累積多年知識，熟悉如何在線上賣東西，「東南亞本地賣家正在走這條路，台灣賣家走得久且遠。」他也說，過往推出賣家工具時，其他國家賣家可能覺得工具很複雜，幾百個賣家裡可能才幾個採用，但台灣很多賣家卻可以一天舉出很多例子，甚至討論如何把功能改進。

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雙11購物節即將到來，蝦皮今年在台灣及東南亞等七國，同步舉行雙11。馮時欽表示，不管雙11或是99購物節，都會全力以赴。他也說，蝦皮九成以上訂單來自APP，做了99跟雙11等活動，用戶用APP的數量有增加趨勢，因此也希望藉由這樣的活動，多讓賣家有機會接觸用戶。