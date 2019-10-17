智崴攜手美國休閒旅遊大廠 世界最北飛行劇院冰島開幕

2019-10-17 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



體感遊樂設備廠智崴資訊（5263）飛行劇院版圖再度往北推進，插旗冰島首都雷克雅維克！在世界最北端的飛行劇院「飛越冰島」於本月15日正式開幕。

「飛越冰島」座落於首都雷克雅維克市中心的港口新興藝術區，遊客們乘坐在由智崴打造的i-Ride飛行劇院，可宛如飛鳥般騰空起飛，隨著劇情俯仰、遨遊，飛過著名的眾神瀑布 以及知名地標哈爾格林姆教堂，更破天荒潛入冰島人煙罕至的秘境，在交響樂團演奏的磅礡樂曲下，體驗大自然鬼斧神工的曠世奇景。

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智崴集團歐陽志宏執行長表示，「飛越冰島」為智崴繼「飛越加拿大」及「飛越美國」兩大成功案例後，與原班人馬創意團隊共同打造的第三座飛行劇院，也是與「飛越FlyOver系列」品牌新東家Viad Corp（紐約證券交易所：VVI）子公司Pursuit合作的第一個專案。

Pursuit專營Viad Corp集團之全球飛行劇院開發業務，旗下擁有智崴打造的「飛越加拿大」，以及甫開幕的「飛越冰島」兩座飛行劇院。第三座飛行劇院「飛越拉斯維加斯」，亦即將於2021年在拉斯維加斯大道最繁榮的核心地帶開幕。