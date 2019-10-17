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蝦皮搶雙11財 執行長：相信今年訂單成長優於去年

2019-10-17 14:27經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

雙11購物節話題逐步升溫，電商蝦皮購物今（17）日於新加坡總部，宣布「11.11購物節」即將在台灣及東南亞七國拉開序幕。蝦皮活動自10月24日開始暖身，一路進行到11月12日。蝦皮今年在「99購物節」時，訂單較去年成長三倍，蝦皮執行長Chris Feng表示，去年雙11看到很多訂單成長，「相信今年成長會比去年更高。」

蝦皮2016年首次參與雙11，如今在台灣及東南亞地區，帶起消費熱潮，吸引越來越多品牌、賣家與合作夥伴響應。蝦皮去年雙11當天，共計創造全球1,100萬筆訂單，相較2016年首次舉辦時，大幅飆漲24倍。蝦皮亞太區首席營運長馮時欽說，在99購物節刷新紀錄，以及1010品牌加倍慶取得成功後，蝦皮已點燃年終這股電商戰火。

蝦皮過往以「互動」做為武器之一，拓展各種in-app遊戲，目標要讓線上購物變得獨特、有趣且充滿互動性，迄今創造超過15種遊戲。今年，蝦皮也將以互動和社群搶攻雙11商機，全新的「Shopee Feed」功能也將於雙11前夕搶先上線，將為其進一步強化社交的體驗。台灣部分，目前將開放第一波品牌賣家搶先試用，未來逐步開放給全用戶。

蝦皮表示，使用Shopee Feed時，用戶可以追蹤朋友、賣家和品牌，並隨時關注其他人的購物車，以及他們買了什麼、賣了什麼，這不僅能夠促進買賣家之間的互動，更能為賣家提升訂單轉換率。另，蝦皮今年也因應雙11，邀請國內外大牌紅人加入「蝦皮直播」，挑戰打破去年同時在線10萬人佳績。

「蝦皮經營電商的概念，不只是購物。」Chris Feng強調，跟消費者互動、融入社群元素，進而享受購物體驗，是蝦皮發展電商的重點策略之一，社交遊戲連結人們，帶進更多追蹤，現在也有更多賣家加入蝦皮直播。他也說，希望未來幾年蝦皮除了是購物平台，也可以是買賣家一起分享及享受購物體驗的空間，蝦皮希望不只在有優惠時帶進更多消費者，平時也能做到。

蝦皮觀察，近年有三種族群特別熱衷雙11，包括男性消費者、非首都地區消費者、以及熟齡消費者。蝦皮指出，雙11期間男性購物行為增長速度，是女性消費者的兩倍；50歲以上消費者的訂單大幅成長30倍。

蝦皮購物將於雙11前夕開放品牌賣家搶先體驗「蝦皮動態」，深化社交購物體驗。圖／蝦...
蝦皮購物將於雙11前夕開放品牌賣家搶先體驗「蝦皮動態」，深化社交購物體驗。圖／蝦皮提供
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蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，成功創造東南亞七國的雙11購物狂潮，2016...
蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，成功創造東南亞七國的雙11購物狂潮，2016年至今訂單成長幅度飆漲24倍。圖／蝦皮提供
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