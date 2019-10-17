蝦皮搶雙11財 執行長：相信今年訂單成長優於去年

2019-10-17 14:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



雙11購物節話題逐步升溫，電商蝦皮購物今（17）日於新加坡總部，宣布「11.11購物節」即將在台灣及東南亞七國拉開序幕。蝦皮活動自10月24日開始暖身，一路進行到11月12日。蝦皮今年在「99購物節」時，訂單較去年成長三倍，蝦皮執行長Chris Feng表示，去年雙11看到很多訂單成長，「相信今年成長會比去年更高。」

蝦皮2016年首次參與雙11，如今在台灣及東南亞地區，帶起消費熱潮，吸引越來越多品牌、賣家與合作夥伴響應。蝦皮去年雙11當天，共計創造全球1,100萬筆訂單，相較2016年首次舉辦時，大幅飆漲24倍。蝦皮亞太區首席營運長馮時欽說，在99購物節刷新紀錄，以及1010品牌加倍慶取得成功後，蝦皮已點燃年終這股電商戰火。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蝦皮過往以「互動」做為武器之一，拓展各種in-app遊戲，目標要讓線上購物變得獨特、有趣且充滿互動性，迄今創造超過15種遊戲。今年，蝦皮也將以互動和社群搶攻雙11商機，全新的「Shopee Feed」功能也將於雙11前夕搶先上線，將為其進一步強化社交的體驗。台灣部分，目前將開放第一波品牌賣家搶先試用，未來逐步開放給全用戶。

蝦皮表示，使用Shopee Feed時，用戶可以追蹤朋友、賣家和品牌，並隨時關注其他人的購物車，以及他們買了什麼、賣了什麼，這不僅能夠促進買賣家之間的互動，更能為賣家提升訂單轉換率。另，蝦皮今年也因應雙11，邀請國內外大牌紅人加入「蝦皮直播」，挑戰打破去年同時在線10萬人佳績。

「蝦皮經營電商的概念，不只是購物。」Chris Feng強調，跟消費者互動、融入社群元素，進而享受購物體驗，是蝦皮發展電商的重點策略之一，社交遊戲連結人們，帶進更多追蹤，現在也有更多賣家加入蝦皮直播。他也說，希望未來幾年蝦皮除了是購物平台，也可以是買賣家一起分享及享受購物體驗的空間，蝦皮希望不只在有優惠時帶進更多消費者，平時也能做到。