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智崴飛行劇院 插旗冰島市場

2019-10-17 14:11經濟日報 記者陳昱翔／台北即時報導

智崴（5263）在世界最北端的飛行劇院「飛越冰島」本月15日正式開幕，讓飛行劇院版圖再度往北推進，插旗冰島首都雷克雅維克！其世界最南端的飛行劇院「飛越澳洲」亦已於今年8月於澳洲黃金海岸最大樂園Dreamwolrd夢幻世界盛大開幕。智崴集團歐陽志宏執行長笑稱，現在起，從地球最北端到最南端都可以看到智崴打造的飛行劇院！

「飛越冰島」座落於首都雷克雅維克市中心的港口新興藝術區（Grandi Harbour），遊客們乘坐在由智崴打造的i-Ride飛行劇院，可宛如飛鳥般騰空起飛，隨著劇情俯仰、遨遊，飛過著名的眾神瀑布 （Godafoss waterfall）以及知名地標哈爾格林姆教堂（Hallgrímskirkja），更破天荒潛入冰島人煙罕至的秘境，在交響樂團演奏的磅礡樂曲下，體驗大自然鬼斧神工的曠世奇景。開幕日當天雷克雅維克副市長出席晚會致詞表示，冰島大自然的美景讓所有冰島人感到驕傲。

隨著「飛越冰島」成為「飛越FlyOver系列」的一員，她相信未來「飛越冰島」在加拿大及其他地區的飛行劇院播映後，將更有助於吸引外國觀光客前往冰島觀光旅遊。

智崴集團歐陽志宏執行長表示，「飛越冰島」為智崴繼「飛越加拿大」及「飛越美國」兩大成功案例後，與原班人馬創意團隊共同打造的第三座飛行劇院，也是與「飛越FlyOver系列」品牌新東家Viad Corp（紐約證券交易所：VVI）子公司Pursuit合作的第一個專案。

Pursuit專營Viad Corp集團之全球飛行劇院開發業務，旗下擁有智崴打造的「飛越加拿大」，以及甫開幕的「飛越冰島」兩座飛行劇院。第三座飛行劇院「飛越拉斯維加斯」，亦即將於2021年在拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）最繁榮的核心地帶開幕。

Viad Corp自成立Pursuit公司以來積極拓展觀光旅遊景點的休閒娛樂項目，日前Viad Corp集團總裁Steve Moster已宣布「飛越加拿大」的第二座飛行劇院即將於2022年在加拿大多倫多的著名景點CN Tower旁開幕。

未來，智崴有信心將持續與Pursuit攜手合作，在北美洲以及全世界打造更多飛行劇院。

冰島智崴加拿大
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