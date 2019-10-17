王品強化食安 獲ISO17025、22000雙認證
2019-10-17 14:05
經濟日報 記者嚴雅芳
／台北即時報導
王品集團通過「ISO17025實驗室管理系統認證」、「 ISO 22000食品安全管理系統驗證與HACCP」認證，在今（17）日獲頒證書，是台灣唯一同時取得實驗室ISO17025與加工廠ISO22000認／驗證的餐飲公司。
王品集團表示，2014年開始將「食品安全部」獨立成為單一部門，旗下設有「食安調研中心」與「食品加工廠」，以提升集團食品安全的控管體系，希望通過這次雙認證，向消費者宣示王品集團用信心決心、以六年之力，建構嚴密防護網， 為消費者的食安把關。
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王品集團表示，2013年成立「食安調研中心」，透過農藥快速檢驗，確保蔬果原物料的安全，並進行生產製程管理。2017年完成 ISO17025 建置、 2018年4月通過「財團法人全國認證基金會 」的ISO17025 認證，ISO17025是國際認同最嚴格的實驗室品質管理認證系統，「食安調研中心」經TAF正式認證為「組織具有能力執行特定範圍的工作」。
因ISO17025與全世界的組織機構有相互承認機制，所有通過ISO17025認證機構所出具的檢驗報告，將可以通行全世界，這也使得王品集團的「食安調研中心」有能力與全球相關機構合作，提升實驗室的經營績效。
王品集團「食品加工廠」則通過ISO22000、HACCP兩項驗證。
王品表示，「食品加工廠」參照食品製造最高規格的ISO22000架構，規劃廠房與生產製程，同時以「農委會試驗所」開發的農藥快速檢驗，提供安全的農產品，並整合供應鏈、加工、物流配送。
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