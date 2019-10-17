防衛生紙在雙11又癱瘓物流 電商單日備齊2萬箱先衝一波

2019-10-17 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



富邦媒（8454）搶先預演雙11盛況，旗下momo購物網攜手永豐餘旗下五月花、橘子工坊等指標品牌，打造10月17日超級品牌日，透過「箱購」衛生紙、洗潔商品演練巔峰物流配送。活動當日全場下殺51折起，五月花衛生紙單抽最低0.08元入手，橘子工坊洗衣精單件122元起，並透過大組數商品讓消費者一次補足家中所需日用快消品。要挑戰品牌銷售較平日成長20倍。

雙11為電商一年一度的狂歡盛會，各平台使出渾身解數祭出好康優惠。momo購物網表示，許多聰明的消費者會選擇在雙11大促期間大肆採買，不僅會掀起一波3C家電高單商品的換機潮，更是囤貨衛生紙、日用清潔等快消品的好時機。

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搶在雙11大促之前，momo今年搶先開跑「五月花x橘子工坊超級品牌日」，以不亞於雙11的優惠價格滿足消費者囤貨需求。

衛生紙、洗滌商品以箱裝載、體積大又不易配送，為電商平台配送的一大考驗。富邦媒表示，此次品牌日momo挑戰單日備齊20,000箱衛生紙，並以大數據推算北中南全省各站所配貨量，為今年雙11的繁忙物流配送練兵。

momo近年積極擴展倉儲佈點，截至目前已有逾10座衛星倉啟用，綿密的物流網絡有助於舒緩北區物流倉儲的配送壓力，同時提升物流配送效能。