波音公司預測未來20年內 東北亞將需要1,420架新飛機

2019-10-17 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／台北即時報導



波音公司預測東北亞民航市場將呈現穩定成長，每年成長率近2%；推估亞太區往來國際間的旅客數量持續成長，加上航空公司機隊汰舊換新的需求，波音公司預測未來20年內東北亞將需要1,420架新飛機，總價值約3,150億美元，折算新台幣約9.67兆元。

波音認為，全球航空市場還很健康，長期仍有非常多的潛力， 法人分析，波音看好航太產業的需求，也有助於國內航太產業的發展，國內的航太零組件業者營運也跟著出現想像空間，包括長榮航太、漢翔、駐龍、豐達科、拓凱及晟田等。

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波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪•廷賽斯指出，波音737 MAX停飛，是波音比較辛苦的時期，但波音持續努力跟相關主管機關溝通當中，期望第4季可以復飛。

廷賽斯說：「法規的鬆綁與開放的天空，持續在此一區域扮演重要的角色，也從台灣外部創造更多的空中交通成長。也因為如此，諸如長榮航空與中華航空等航空業者，過去幾年內也持續更新其廣體客機機隊。事實上，未來20年內東北亞市場的所有新飛機交付，有超過七成是用來汰舊換新。」

東北亞區域未來20年內需要的1,420架新飛機中，有超過四成將是效能更為優越且燃油效率更高的廣體飛機，例如波音的787-10夢想飛機與777。

787的重量更輕、降低油耗量、載客及載貨的重量都，可以提升客戶的競爭力，是波音史上最具經濟效益型的機型。

廷賽斯說：「隨著東南亞與中國等新興市場的快速發展，交通流量的轉型與變化正在亞洲進行中。這個區域內的許多航空公司，譬如長榮航空，都選用787-10來執飛亞洲航線，原因是這款飛機可以在密集的航線上載運更多的運能，且效率更高也更容易獲利。」