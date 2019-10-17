台灣五金展今起1連3天登場 全球買家齊聚台中1站式採購

2019-10-17 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場，計有430家廠商、986個攤位參展，規模再創新高。台中市長盧秀燕說，台灣是全球手工具產品生產製造大國，逾7成產業集中在台中到彰化，台中市府7年來協助台灣五金展在台中展出，全球買家到台中一站式採購，硬體部份，台中不能再等，她毅然決然拍板定案，市府單一投資58億元，水湳國際會展中心在今年3月動土，預計4年後啟用，期待全球買家在台中基地採購，市府要扮演拚經濟的龍頭角色，也要成為廠商的最有力後盾，「拚經濟，拚經濟，再拚經濟」。

台灣手工具公會理事長黃信德說，在台中市政府支持，以及各界的協助之下，台灣五金展已成為國際重量級買主指名必訪的亞洲重點精品五金採購交易盛事，採「一站式購足」模式，國際買主可以從展區30分鐘內到任一產區，全世界買家參觀展覽，並就近到工廠參觀，體驗全世界獨有的台灣上中下游完整供應鏈，買主看到信心，廠商訂單絕對是滿滿。

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黃信德指出，我國是全球第3大五金手工具出口國，7年前手工具的產值還不到千億，去年產值達1210億元，位居全球第2位，造就大台中7千個工作機會，今年中美貿易戰以來，有助於我國業者取得轉單效益，上半年手工具產值較去年增加27億元，可望再創新高。