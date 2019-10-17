親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

台灣五金展今起1連3天登場 全球買家齊聚台中1站式採購

2019-10-17 11:16聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場，計有430家廠商、986個攤位參展，規模再創新高。台中市長盧秀燕說，台灣是全球手工具產品生產製造大國，逾7成產業集中在台中到彰化，台中市府7年來協助台灣五金展在台中展出，全球買家到台中一站式採購，硬體部份，台中不能再等，她毅然決然拍板定案，市府單一投資58億元，水湳國際會展中心在今年3月動土，預計4年後啟用，期待全球買家在台中基地採購，市府要扮演拚經濟的龍頭角色，也要成為廠商的最有力後盾，「拚經濟，拚經濟，再拚經濟」。

台灣手工具公會理事長黃信德說，在台中市政府支持，以及各界的協助之下，台灣五金展已成為國際重量級買主指名必訪的亞洲重點精品五金採購交易盛事，採「一站式購足」模式，國際買主可以從展區30分鐘內到任一產區，全世界買家參觀展覽，並就近到工廠參觀，體驗全世界獨有的台灣上中下游完整供應鏈，買主看到信心，廠商訂單絕對是滿滿。

黃信德指出，我國是全球第3大五金手工具出口國，7年前手工具的產值還不到千億，去年產值達1210億元，位居全球第2位，造就大台中7千個工作機會，今年中美貿易戰以來，有助於我國業者取得轉單效益，上半年手工具產值較去年增加27億元，可望再創新高。

台中市長盧秀燕說明，她在競選市長時提出「台中富市3」經濟發展策略，前店、後廠，自由港，後廠部份，台中廠商沒問題中部是五金手工具重鎮，拚經濟是台中市府最重要的施政方針之一，市府要做好「前店」工作，出錢出力協助業者展覽，7年以來台中市政府都是主辦單位、指導單位，光這檔出了700萬元。

由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場。 記者趙容萱...
由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場。 記者趙容萱／攝影
分享
由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場。 記者趙容萱...
由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場。 記者趙容萱／攝影
分享
由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場。 記者趙容萱...
由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場。 記者趙容萱／攝影
分享
由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場，台中市長盧秀...
由台灣手工具公會主辦的台灣五金展今天起3天在台中國際展覽館盛大登場，台中市長盧秀燕開幕時致詞提到，市府要「拚經濟，拚經濟，再拚經濟」。 記者趙容萱／攝影
分享

盧秀燕
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

邁向智慧機場 桃機將導入生物辨識系統、3Ｄ掃描儀

2019-10-17 10:36

數位行銷／販賣幸福行銷術

2019-10-17 03:21

業務最前線／提高談判籌碼價值

2019-10-17 03:21

連鎖效應／發展品牌五大指標

2019-10-17 03:21

名人書房／何英圻談數位轉型 先練好內功

2019-10-17 03:21

龔明鑫：投資台灣 期待捲動式發展

2019-10-17 01:15

台塑德州廠汙染案 15億和解

2019-10-17 01:09

台塑德州廠汙染案 15億元和解

2019-10-17 00:26

亞太循環經濟論壇／「台灣拚循環經濟 正是時機」

2019-10-16 23:55

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

裕隆斥資20億 強攻充電平台

2019-10-16 23:45

裕電董座許國興 為集團資源找出路

2019-10-16 23:43

貿易戰不確定因素未除 卓永財看景氣：下季落底

2019-10-16 23:43

經部攜手電電公會 創新科技館秀29技術

2019-10-16 23:17

亞太循環經濟論壇／曾文生：循環經濟 成果看得見

2019-10-16 23:17

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

香港外匯教父用鏡頭紀錄旅行 跨海來誠品信義開展

2019-10-16 19:35

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

瑪摩麗磁全球集單效益湧現 客訂需求成長三倍

2019-10-16 16:13

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53

遠傳攜手路易莎咖啡 打造新竹站前複合體驗門市

2019-10-16 14:52

迎餐飲旺季 乾杯搶攻頂級麻辣鍋市場

2019-10-16 14:45

跨界合作 宏佳騰、亞太電信共推資費方案

2019-10-16 14:45

為何台積電 鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 14:30

台塑以5,000萬美元和解德州廠水汙染案

2019-10-16 11:34

中油輪班人員鬆綁輪班間隔 影響6000人

2019-10-16 10:27

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被抓到網銀缺失及違規兼職 金管會開罰二金融機構

2019-10-16 19:59

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

鴻海攻5G 亞太電信做先鋒

2019-10-16 14:45

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

燦坤精選門市推出小米手環4 加1元多1件

2019-10-16 17:17

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

realme旗艦機亮相 台廠供應鏈Q4進補

2019-10-16 14:45

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

燦坤開放Redmi Note 8 Pro預購 會員價6599元起

2019-10-16 17:18

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

小米與燦坤合作 拓展線下通路

2019-10-16 16:56

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top