華航線上旅展18日開跑 台北-洛杉磯含稅價1.48萬元起

2019-10-17 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／台北即時報導



華航搶商機，推出新一波好康優惠，明（18）日線上旅展開跑，這次的時間自10月18日起至11月15日推出線上旅展，全航線超值優惠，台-港線最低只要未稅價3,096元起，少見的台北-上海（浦東）航線未稅4,785元起，長程線也台北-洛杉磯更打出含稅價1.48萬元起。

華航表示，今年剛好60周年，今年旅展也推出更多的好康，除了機票價格優惠外，首次於旅展祭出「百萬豪哩遊世界」買機票送哩百萬活動，加碼會員獨享扭扭樂活動，價值百萬好哩等你抽。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

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今年線上旅展的活動期間10月18日9時至11月15日18時期間購買台灣地區出發之華航、華信國際線航班自營航班機票，並至活動網頁完成登錄，就有機會抽百萬豪哩大獎，首獎將抽出1名「50萬哩」及2名「30萬哩」大獎。

其中，2019年10月28日起臺北-洛杉磯增飛CI006／CI005航班，每周一、三、五，搭配天天飛航的CI008／CI007，每周共10班飛往洛杉磯，來回促銷價只要1.48萬元起（含稅）；其他熱門航線如臺北-大阪5,220元起（未稅）、臺北-曼谷4,350元起（未稅），全航線促銷最高現省6,000元。