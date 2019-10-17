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泡湯住宿最推哪？全台十大熱銷溫泉飯店報你知

2019-10-17 10:41經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

天氣開始轉涼，一到秋冬季節，下榻溫泉飯店泡泡暖湯，是這個季節最受旅客喜愛的旅遊方式，想規劃一趟溫泉之旅，挑對飯店是盡情享受泡湯的必備重點。因此，易遊網針對全台熱門的六大溫泉地區，包含北投、礁溪、關子嶺、谷關、知本、日月潭，根據銷售統計以及旅客評鑑，推薦十間熱銷飯店供民眾參考。

自日據時代就享負盛名的北投溫泉，是北部泡湯的首選地區，也因此有眾多溫泉飯店座落在此。其中獲米其林指南推薦的「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」，傳承日式細緻的管家服務，以及和風典雅的設計風格，彷彿身在日本泡湯的情境，不僅獲旅客喜愛，更是北投溫泉熱門指標飯店之一。老牌經典溫泉酒店「北投春天酒店」，擁有北投最大戶外親子露天溫泉，並位於陽明山山麓，可享受著遠離塵囂，投入大自然懷抱的泡湯氣氛，也相當受旅客青睞。

屬於台灣少數平地溫泉的礁溪溫泉，鄰近礁溪車站的交通優勢，假日總是人潮不斷。而礁溪熱銷的溫泉飯店，包含有去年底開幕的「兆品酒店礁溪」，位處礁溪溫泉源頭，客房備有獨立湯池外，飯店內吸睛的積木設計巧思，是眾多旅客嚮往入住的願望清單。「晶泉丰旅」擁有高質感的口碑，不僅有裸湯池、頂樓無邊際泳池，客房也有露天溫泉池的規劃，喜愛泡湯的旅客，可以在這裡盡情享受。

擁有「東台第一景」美譽的知本溫泉，泉水無色無味無臭且品質佳，是著名的溫泉勝地，座落在此溫泉區的「知本老爺酒店」和「知本金聯世紀酒店」，是知本溫泉區裡的人氣飯店。「知本老爺酒店」充滿日式風情的星月風呂，有四種戶外裸湯可體驗外，還有溫泉溜滑梯SPA池，相當適合親子旅客。「知本金聯世紀酒店」則是頂樓露天特色裸湯深受旅客歡迎，在這裡可以一邊暖湯一邊賞星，加上有自然綠林環繞，猶如享受一場浪漫的星空森林浴。

南投日月潭周邊，聚集相當多的溫泉飯店，不僅可以一覽日月潭的湖色風光，還能享有泡湯體驗，相當愜意放鬆。像是日月潭首家溫泉飯店「雲品溫泉酒店」，擁有絕美遼闊的湖景視野，泡暖湯賞美景一次盡享，吸引許多旅客慕名造訪。「馥麗溫泉大飯店」位在日月潭水社碼頭附近，也鄰近猫囒山步道，環境清幽且戶外溫泉設施完善，可享受著如沐大自然的泡湯感受。

擁有百年歷史的台中谷關溫泉，是中台灣最古老的溫泉，除了泡湯外，還可前往谷關吊橋、捎來步道、溫泉桂花巷等鄰近景點遊玩。此溫泉區的飯店以「統一渡假村谷關溫泉養生會館」最為熱銷，有室內百坪水療世界、戶外原湯區、谷關獨家特色五行湯區等免費設施，吸引許多泡湯愛好者前往。位於台南的關子嶺溫泉區，以全世界稀有獨特的泥漿溫泉聞名，位處此溫泉區的「台南關子嶺統茂溫泉會館」，除了附設泥漿溫泉池外，還有露天溫泉、冷泉、戲水池等設施，且房價相當親民，也因此是此區買氣不錯的高CP值溫泉飯店。

迎接秋冬溫泉旺季，易遊網精選熱門溫泉飯店祭出五八折起優惠，包含「兆品酒店礁溪」每晚3,888元起就能輕鬆入住；「知本老爺大酒店」每晚4,799元起，不到5,000就能享受五星溫泉假期；「日月潭雲品溫泉酒店」搭配一泊二食只要1萬350元起。更多溫泉飯店優惠訊息，歡迎有興趣的消費者至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

天氣開始轉涼，一到秋冬季節，下榻溫泉飯店泡泡暖湯，是這個季節最受旅客喜愛的旅遊方...
天氣開始轉涼，一到秋冬季節，下榻溫泉飯店泡泡暖湯，是這個季節最受旅客喜愛的旅遊方式，想規劃一趟溫泉之旅，挑對飯店是盡情享受泡湯的必備重點。「知本老爺酒店」充滿日式風情的星月風呂，有四種戶外裸湯可體驗。　圖／易遊網提供
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獲米其林指南推薦的「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」，傳承日式細緻的管家服務，以及和風...
獲米其林指南推薦的「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」，傳承日式細緻的管家服務，以及和風典雅的設計風格，彷彿身在日本泡湯的情境，不僅獲旅客喜愛，更是北投溫泉熱門指標飯店之一。　圖／易遊網提供
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溫泉日月潭
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