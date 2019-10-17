換屋回籠三房轉夯 專家：坪數變小了

2019-10-17 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 /即時報導



換屋族買盤出籠，建商跟著調整產品，市調統計，今年截至第3季，大台北預售屋建案三房型占比42％，年增6個百分點，近年火紅的小宅，占比下滑逾5個百分點，跌破五成至48%，仍是市場主力。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，三房產品主要客層為中產家庭、換屋族群，這類族群大多已有房子可住，較無購屋急迫性，先前房價走跌時大多縮手觀望，隨景氣回溫，這一族群紛紛出手，帶動建商積極推出三房，占比因此大幅提升。

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根據住展雜誌統計，今年前三季大台北預售屋建案可售戶數為17,421戶，兩房型以下的小宅為最大宗，共計有8,456戶，占比約48.5％，三房型7,384戶，占比約42.3％，4房以上大坪數住宅供給量最少，僅有1,581戶，占比約9％。

台北市三房占比已連兩年上升，今年占比一舉突破四成至41％，與2017年歷史低點的相比，近兩年三房產品占比已大增近12個百分點。

北市今年前三季推案量縮，但三房供給量前三季累計釋出1,246戶，已超越去年全年的1,202戶。

新北市三房占比去年為36％，今年升至約42.6％，大增逾6個百分點。

反觀小宅重挫6個百分點，跌至約49％，所占比率已低於五成關卡，從大台北預售屋房型變化觀察，可以看出建商嗅覺敏銳，不斷調整產品規劃來因應市場起伏。