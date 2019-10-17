親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

普通人的白宮戰爭…楊安澤 美國總統大選「華裔臉孔」

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

換屋回籠三房轉夯 專家：坪數變小了　

2019-10-17 10:36經濟日報 記者游智文/即時報導

換屋族買盤出籠，建商跟著調整產品，市調統計，今年截至第3季，大台北預售屋建案三房型占比42％，年增6個百分點，近年火紅的小宅，占比下滑逾5個百分點，跌破五成至48%，仍是市場主力。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，三房產品主要客層為中產家庭、換屋族群，這類族群大多已有房子可住，較無購屋急迫性，先前房價走跌時大多縮手觀望，隨景氣回溫，這一族群紛紛出手，帶動建商積極推出三房，占比因此大幅提升。

根據住展雜誌統計，今年前三季大台北預售屋建案可售戶數為17,421戶，兩房型以下的小宅為最大宗，共計有8,456戶，占比約48.5％，三房型7,384戶，占比約42.3％，4房以上大坪數住宅供給量最少，僅有1,581戶，占比約9％。

台北市三房占比已連兩年上升，今年占比一舉突破四成至41％，與2017年歷史低點的相比，近兩年三房產品占比已大增近12個百分點。

北市今年前三季推案量縮，但三房供給量前三季累計釋出1,246戶，已超越去年全年的1,202戶。

新北市三房占比去年為36％，今年升至約42.6％，大增逾6個百分點。

反觀小宅重挫6個百分點，跌至約49％，所占比率已低於五成關卡，從大台北預售屋房型變化觀察，可以看出建商嗅覺敏銳，不斷調整產品規劃來因應市場起伏。

何世昌指出，今年來各種房型都有「瘦身」趨勢，各房型坪數普遍做得比以往小，例如兩房縮至25坪以下、三房降至35坪以下，過去常見的百坪以上豪宅，今年新豪宅坪數也多減至70坪至90幾坪。

資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌
分享
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
分享

建商預售屋
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

邁向智慧機場 桃機將導入生物辨識系統、3Ｄ掃描儀

2019-10-17 10:36

數位行銷／販賣幸福行銷術

2019-10-17 03:21

業務最前線／提高談判籌碼價值

2019-10-17 03:21

連鎖效應／發展品牌五大指標

2019-10-17 03:21

名人書房／何英圻談數位轉型 先練好內功

2019-10-17 03:21

龔明鑫：投資台灣 期待捲動式發展

2019-10-17 01:15

台塑德州廠汙染案 15億和解

2019-10-17 01:09

台塑德州廠汙染案 15億元和解

2019-10-17 00:26

亞太循環經濟論壇／「台灣拚循環經濟 正是時機」

2019-10-16 23:55

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

裕隆斥資20億 強攻充電平台

2019-10-16 23:45

裕電董座許國興 為集團資源找出路

2019-10-16 23:43

貿易戰不確定因素未除 卓永財看景氣：下季落底

2019-10-16 23:43

經部攜手電電公會 創新科技館秀29技術

2019-10-16 23:17

亞太循環經濟論壇／曾文生：循環經濟 成果看得見

2019-10-16 23:17

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

香港外匯教父用鏡頭紀錄旅行 跨海來誠品信義開展

2019-10-16 19:35

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

瑪摩麗磁全球集單效益湧現 客訂需求成長三倍

2019-10-16 16:13

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53

遠傳攜手路易莎咖啡 打造新竹站前複合體驗門市

2019-10-16 14:52

迎餐飲旺季 乾杯搶攻頂級麻辣鍋市場

2019-10-16 14:45

跨界合作 宏佳騰、亞太電信共推資費方案

2019-10-16 14:45

為何台積電 鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 14:30

台塑以5,000萬美元和解德州廠水汙染案

2019-10-16 11:34

中油輪班人員鬆綁輪班間隔 影響6000人

2019-10-16 10:27

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被抓到網銀缺失及違規兼職 金管會開罰二金融機構

2019-10-16 19:59

台塑以5,000萬美元和解德州廠水汙染案

2019-10-16 11:34

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

鴻海攻5G 亞太電信做先鋒

2019-10-16 14:45

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

燦坤精選門市推出小米手環4 加1元多1件

2019-10-16 17:17

美中達成貿易協議？謝金河：這次只是中場休息時間

2019-10-16 11:09

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

黃美瑛出席高通新大樓動土 立委：這樣的公平會很扭曲

2019-10-16 12:13

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

realme旗艦機亮相 台廠供應鏈Q4進補

2019-10-16 14:45

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

燦坤開放Redmi Note 8 Pro預購 會員價6599元起

2019-10-16 17:18

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

小米與燦坤合作 拓展線下通路

2019-10-16 16:56

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top