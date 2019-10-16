全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈
2019-10-16 22:45
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
標榜全台最大的機器人智能旅店「浮雲客棧」，今(16)日在台中飯店一級戰區逢甲商圈正式開幕，174間客房規模，全館採用席夢思床墊，分離式衛浴，還有手機即房卡、機器人管家服務等智能管理系統，並且提供客房餐飲服務。
浮雲客棧標榜以智能管理挑戰星級飯店服務規格，地下停車場可容納近200部汽車，大廳前甚至奢侈的規劃了300坪中庭，均為逢
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甲周邊旅店首見，主要鎖定注重居住品質的家庭型旅人，提供逢甲周邊住宿最舒適優雅選項。
浮雲客棧董事長林志明表示，浮雲客棧有高達六成、總計105間的四人房比例，另配置有一間總統套房，兩房一廳的規劃總共可容納六人，也是目前逢甲周邊唯一有大坪數兩套房一廳的設計。
總投資金額約9億元的浮雲客棧，光是智能系統就投入逾700萬元。林志明強調，浮雲使用智能系統，約可取代三分之一的櫃檯等
服務人力，用機器人管家作為星級飯店服務中心，讓浮雲也有星級飯店的服務水準。
旅客只要簡易輸入訂房資料，就能自助取得房卡，提早抵達也能透過機器手臂寄放行李；客房需要增加毛巾等備品，電話按鍵呼
叫機器人送上，大大降低過去機器人旅店沒有服務品質的問題，也高度保有房客隱私，並且帶來不同的旅遊樂趣。
可別以為智能旅店的早餐就馬虎，頂樓的萊可曼法式餐廳供應六道套餐式早餐，佐以高樓遼闊視野美景，以法式料理精神為旅人準備一天的開始。
午餐供應純手工製作義大利麵與燉飯的義式料理，晚餐時段則供應九道式法式套餐，優雅浪漫氛圍，預期將成為下一個求婚熱門餐廳。
另外，位在一樓的比斯奎爾烘焙坊，全天候供應咖啡、麵包及手做精緻甜點，到台中訪友住宿不需要再另外找餐廳，直接約到飯店來用餐；兩間餐廳同時提供客房餐飲服務，不須出房門也能享用到美味餐點或咖啡。
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