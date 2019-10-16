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亞太循環經濟論壇／「台灣拚循環經濟 正是時機」

2019-10-16 23:55聯合報 記者蔡容喬／高雄報導

第一屆亞太循環經濟論壇昨起一連3天在高雄舉行，循環台灣基金會董事長黃育徵（左起）...
第一屆亞太循環經濟論壇昨起一連3天在高雄舉行，循環台灣基金會董事長黃育徵（左起）、聯合國環境署國際資源委員會共同主席喬納茲・珀多尼克進行專題演講，分享產業轉型循環經濟的新思維。 記者蔡容喬／攝影
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第一屆亞太循環經濟論壇昨起一連3天在高雄展覽館登場，透過專題講座、產業交流及實地參訪，分享、探討循環經濟趨勢及企業落實轉型的策略和方法，來自荷蘭、盧森堡、英國、越南、印尼、泰國、菲律賓等500多位國內外企業人士參加。

聯合國環境署國際資源委員會共同主席喬納茲．珀多尼克（Janez Potočnik），應邀以「轉型到循環經濟─動機、關鍵者、方法」為題進行開幕專題演講。珀多尼克表示，世人必須正視經濟與環境共生，透過循環經濟，讓資源有效使用，以減少對環境的影響，才能夠克服氣候變遷挑戰。

循環台灣基金會董事長黃育徵提出「企業實踐循環經濟路徑圖」，他說，過去線性經濟鼓勵大量生產、大量消費，將資源損耗及環境風險轉嫁給地球承擔，「要拚循環經濟，現在就是轉變的時機！」

黃育徵舉例，台灣每年有2千萬噸工業廢棄物，包括稀貴金屬、電路板等，手機業設計時，就應思考如何成為下支手機的原料，強化品質以降低手機報廢率。

環保署副署長沈致修說「廢棄物就是錯置的資源」，持續回收、循環再生，垃圾也能變黃金，環保署已設定2020年「源頭減量」、2030年達到「綠色生產消費」、2050年達到「物質全循環」的終極目標。

廢棄物環保署
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