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摩瑟奇航水晶展台中大遠百登場 上百件作品市價逾億元

2019-10-16 22:04經濟日報 記者宋健生／即時報導

擁有162年歷史的摩瑟水晶，今年台灣年度大展「摩瑟奇航水晶展」，今(16)日在台中大遠百登場，一連展出六天，現場展出上百件美麗璀璨水晶作品，總市值超過1億元。

值得注意的是，今年展出的最高價作為摩瑟雕刻家史卡拉大師的「奧古斯都」，全球限量5件，每件市價近600萬元，在台北展出時已被藏家訂購1件，另有1件今天在台中亮相，立刻受到矚目。

國裕協理王丁財表示，今年展出的水晶作品，具有豐富的色調、卓越的雕工，以及大大小小、高高低低、多種組合層次的樣貌，全方位展現摩瑟水晶花瓶眾多舉世無雙的特質。

其中之一，就是摩瑟水晶擁有全球獨樹一幟的漸層色調的製作技術。這種技藝使水晶展現的不只是清透的質地，同時具備寶石般的魅力，令人目眩神迷。

另一項挑戰是，今年的摩瑟精品大幅增加水晶製作難度較高的多層式組合。摩瑟的藝術家不僅推出三層式設計，還勇敢地增加中空造型，並不厭其煩地在其上雕梁畫棟，這是藝術家以多重挑戰進行自我考驗，而讓懂門道的行家佩服得五體投地。

至於摩瑟最擅長的水晶雕刻，更令人推崇。摩瑟雕刻大師史卡拉歷經歲月的洗禮，表現他蒼勁的雕刻技術，讓希臘神話故事或歷史上知名的浮雕作品，重新在現代的水晶裡復活。

另外，也因史卡拉這位重量級的雕刻大師，而見識到摩瑟水晶不同凡響的藝術成就。王丁財強調，收藏一代大師的代表作，形同收藏當代水晶藝術裡最拔尖的作品。

尤其，今年摩瑟以全新的Logo展開新的里程碑，以致登場的每款摩瑟，等同附帶這段歷史更迭的印記。而這些各式各樣不同階段的Logo，也將成為未來水晶歷史研究裡不可忽略的重要標記。

摩瑟雕刻大師史卡拉歷經歲月的洗禮，現場展現他蒼勁的雕刻技術。記者宋健生/攝影
摩瑟雕刻大師史卡拉歷經歲月的洗禮，現場展現他蒼勁的雕刻技術。記者宋健生/攝影
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「摩瑟奇航水晶展」今日在台中大遠百登場，現場展出上百件美麗璀璨水晶作品，總市值超...
「摩瑟奇航水晶展」今日在台中大遠百登場，現場展出上百件美麗璀璨水晶作品，總市值超過1億元。記者宋健生/攝影
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今年展出最高價作品為摩瑟雕刻家史卡拉大師的「奧古斯都」，全球限量5件，每件市價近...
今年展出最高價作品為摩瑟雕刻家史卡拉大師的「奧古斯都」，全球限量5件，每件市價近600萬元。記者宋健生/攝影
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藝術家希臘神話
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