本周末來屏東 看全世界最大、最有屏東味的設計超市

2019-10-16 19:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



想看台灣設計展，本周日為最後一天！「2019台灣設計展」由經濟部及屏東縣政府共同辦理，今年展覽主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」，集結台灣的策展人才，打造全世界最大、最有屏東味的設計超市，主展區在屏東市台糖縣民公園，衛星展區則有屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，展期從即日起至10月20日，期待透過設計呈現屏東不同的面貌。

主展區台糖縣民公園，是由朱志康空間規劃團隊將台灣人熟悉的「超級市場」搬到展場，環繞主展區的「超級假期」手推車裝置藝術，就像遊樂場裡的雲霄飛車一樣帶來歡樂，讓展區搖身一變成為熱情的「超級南」設計超市。

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主展區內共有5大主題展覽、1家設計賣店。「屏東西」由擅長以設計連結在地產業與日常生活的無氏製作負責人吳孝儒擔任策展人，主軸探討屏東特色產業，深入屏東這個台灣農業大縣，透過檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可、紅藜6種農產，帶領民眾探索屏東農業從傳統走向超級的脈絡，運用設計思維梳理脈絡、轉化加值，從屏東學、屏東人、屏東選三面向重新串連設計觀點與地方產業。

「屏動能」由中衛發展中心及桔禾創意總監張漢寧共同策劃，以屏東在地體育賽事、選手故事為主軸，表達屏東人的運動能量及競賽佳績，同時認識經濟部工業局推動之MIT優質運動產品及創意生活業者商品，精彩呈現台灣運動用品的細膩設計是如何拚出屏東的運動動能。

「屏東製」由工業技術研究院與高田設計總監沈琮祐策劃，從通路的角度對應屏東知名物產，透過五感體驗讓製造業走向觀光，呈現出看見屏東、來自屏東、體驗屏東三個場域的規劃，從中展現出屏東人的在地情與實在心，讓民眾透過參觀與互動體驗，一同探索觀光工廠。

「屏東YA」由蚯蚓文化游智維總經理擔任策展人，藉由「轉換視角」，以全新的角度觀看屏東的每個景點、每件事，藉由文字故事的閱讀重新理解這片土地，打開對屏東的想像，如同孩子般地將對新事物的學習轉換成日常事物的觀看方式，將景點轉換成故事，而故事將變成前進的路徑。

「屏安村」由5% Design Action社會設計平台楊振甫博士擔任策展人，以屏東「安居樂業」為訴求，透過社會設計嘗試回應目前在「全齡共融、失智友善」的需求及挑戰，重新定義日常社區可看到的場景與人物，思考健康促進、青銀共創、失智症在地照護的全新可能。

「好屏未來市」由未來式有限公司串聯台灣由南至北的好設計，現場還推出以屏東農產研發設計料理的6款「好屏便當」傳遞舌尖幸福，當日新鮮製作、限量供應。

衛星展區中的勝利星村創意生活園區，由究方社知名設計師、同時也是屏東東港子弟的方序中策展，以「屏東事」為題，採集屏東動人故事，結合聲音、影像及生活物件。

另一個衛星展區屏東菸葉廠，是由雜學校創辦人蘇仰志策劃屏東教育設計展，以「底家哦tí jia ô h」為主題，要帶大家挑戰穿越蟲洞的時空冒險。同時由張漢寧策劃的「國際青年設計交流展」，邀請台日韓青年設計師，共同闡述「屏東」，提升設計國際觀，讓大家看見不一樣的屏東故事。