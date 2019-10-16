香港外匯教父用鏡頭紀錄旅行 跨海來誠品信義開展

2019-10-16 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ／即時報導



香港亨達集團創辦人鄧予立叱吒香港金融圈40多年，近來醉心於攝影，帶著相機遊遍150多個國家，用鏡頭記錄各地的山水風情，並在世界各國巡迴辦展，這次他帶著100多張照片來台，策劃「錦繡河山少數民族風情攝影展」，14日在台北信義誠品書店6樓展演廳正式登場。

展覽首日邀請到前新北市長朱立倫、前台北市長郝龍斌、監察委員王美玉、中廣董事長趙少康、人民最大黨黨主席許榮淑，以及剛獲得金鐘獎終身成就獎的張小燕等人都出席了揭幕儀式。

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鄧予立從事金融業逾40年，被香港業界譽為「外匯教父」。大約在10多年前，他愛上旅行，並給自己許下願望，70歲之前，要去過 150 個國家，目前已經快要達標了。

鄧予立說，透過旅行，走的地方越多，越覺得自己渺小，真的是讀萬卷書，不如行萬里路。也因此，鄧予立特別喜歡以文字和照片圖像來記錄所見所聞，這次「錦繡河山少數民族風情攝影展」就是體現他對華夏大地的情懷，青山嫵媚，蒼莽壯麗，綠地長河，青林翠竹，朝陽落日，四時俱備，一幅幅人物特寫，更展現了少數民族的人文風情，駐足觀賞，如同親歷其境，領受一場滿足而華麗的視覺饗宴。