蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北即時報導



台泥（1101）擬開放和平廠打造生態循環工廠，張安平今（16）日透露，和平廠最快明年第1季就會先開放一部分，引用原住民語Daka，預計打造一座瞭望台推動觀光，希望藉此協助當地發展。據了解，由於蘇花改預計明年元月5日通車，改道後，和平將是抵達花蓮後的第一站，因此台泥希望趕在明年元月先開放一部分，為當地打造新的面貌。

台泥舉行「和平開放生態循環工廠」說明會，他回顧工業革命發展200多年來，工業與工廠的關係不是一成不變，而是隨著人類與環境的關係，隨著時間與歷史的關係、隨著知識與技術的增長而改變。今天的水泥廠經常被認為是高污染、高耗能，裡頭其實有很多誤解。他希望透過和平廠的開放，與社會大眾做溝通。

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他希望將和平廠變成一個開放的循環生態工廠，因為工廠應該成為社會的一部分，成為生活的一部分。不但可以生產，也可以是休閒園區，一個傳遞知識的教室，典藏藝術品的博物館。他坦承，這個投資下去，「台泥的收益是零，可能還會有一些成本」。「未來開放外包經營也不會收錢，因為台泥做這個事不是為了賺錢」。

配合蘇花改明年初通車，台泥和平生態循環工廠第一階段最快明年第1季就會先開放一部分，準備打造瞭望台。接著台泥希望利用水泥窯的高溫打造廢棄物處理廠，協助解決當地垃圾問題，這部分暫訂目標2021年開始營運。