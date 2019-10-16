商用市場需求強 華固建設砸逾11.5億、中和獵1,703坪地
2019-10-16 17:54
經濟日報 記者陳美玲
／即時報導
看好台商回流及國內對商辦、廠辦需求，華固建設今(16)日公告以總價11.52億元、拿下新北市中和中原段506地號四筆土地，總計面積達1,703.79坪，換算每坪成交價為67.61坪；華固建設表示，該案位於新北市中和中原街上，初步規劃將朝廠辦產品設計，惟目前推案時間、總銷未定。
華固建設今年交屋量創下有史以來最高峰，其中第3季在總銷50億元「華固樂慕」，以及總銷80億元的「華固名鑄」兩大案入帳下，推升華固建設第3季營收高達131.3億元，較去年同季7.17億元激增17.3倍，創下歷史新高；累計華固建設今年前九月營收達167.82億元，較去年同期28.97億元大增4.7倍。
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華固建設第4季在旗下總銷42億元的新北市土城案「華固新代田」，預計10月完工，由於該案銷售率達七成，在該案接棒加入貢獻下，將為公司營運再添新一波高峰。
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