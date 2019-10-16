翔宇旗下《DVTOKYO》進駐新光三越A11 推快閃體驗活動

2019-10-16 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



翔宇生醫（6539）旗下日本原裝進口品牌《DVTOKYO》於今（16）日起至 10 月 21 日為期六天，進駐新光三越 A11 一樓，搭著百貨週年慶舉辦快閃店體驗活動，現場除了推出「新光週年慶超值優惠組」-童齡霜 1 瓶、童齡露精華液 1 瓶以及童齡凍膜 1 瓶，「小資女神優惠組」、「逆齡女神美肌組」，更有滿額贈禮、DV 扭蛋機、免費膚況測試等，全力搶攻百貨週年慶龐大的美麗商機。

翔宇指出，《DV TOKYO》全系列醫美保養品為日本製造原裝進口，並由東京醫美研究院以及專業幹細胞實驗室聯合研發，為世界第一款添加 248 種生長因子的肌膚抗老級保養品，其中獨家專利成份 Perfectin○R珀菲因完美因子，可深入真皮層，經實驗證實可達到肌膚油水平衡並能延緩老化，堪稱是幹細胞生醫界的童顏奇蹟。

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其中，明星商品「童齡霜」及「童齡露精華液」，由於質地清爽不黏膩，能降低色素並改善黯沉肌，不僅童齡霜曾榮得 2019 年《美國矽谷國際發明展》之《金牌獎》殊榮，也深受美妝圈、藝人圈等廣受討論及青睞，因此，高回購率的銷售表現帶動翔宇來自 DV 保養品今年前 9 月營收繳出優異成績。

此次《DV TOKYO》針對新光三越推出三款不同組合，可望在消費買氣的助攻下，推升 DV 保養品之銷售業績再創高峰。

展望 2019 年下半年，翔宇持續強化 DV TOKYO 的品牌知名度，有望推升 DV 保養品成為翔宇營運成長的另一支箭。

翔宇旗下 DV TOKYO 系列保養品改變過去翔宇保養品於 DV SPA 美容會館垂直的銷售模式，成效已逐步展現，成功複製 DV 保健食品所累積的銷售通路經營經驗，加速搶占在兩岸美容保養的市場份額，開拓更多銷售通路合作機會的可能性，包括康是美、新光三越百貨等，以期在水平的銷售通路廣度、垂直的產品多元深度，拉升整體 DV TOKYO 品牌價值，挹注 DV 保養品營運規模擴大，並貢獻翔宇整體營運保持良好的成長動能。