瑪摩麗磁全球集單效益湧現 客訂需求成長三倍
台灣進口磁磚界龍頭「瑪摩麗磁」產品近期訂單爆天量！受惠於全球集單帶動規模經濟，此次瑪摩麗磁所帶來的磁磚價格平均幾乎打六折、極具競爭優勢，帶動業績漲幅遠超全國，成長幅度高達三倍。
據統計，近幾年台灣磁磚市場消費規模，每年多在120億至140億元之間，去年約110億元，而進口磁磚占比近三成。
瑪摩麗磁此次精選旗下「Spazio」品牌回銷台灣，搭上史無前例的全球集單生產製造，所帶來的規模經濟效益驚人，產品價格調整後趨於穩定，價格相較以往更具競爭優勢；活動推出至今，訂單持續爆量。
瑪摩麗磁總經理王鈺琇指出，藉由全球集單生產，可以大幅降低成本，過去一坪的售價約在2,500~3,000元，如今可以降為1,600~2,000元左右。
一向有「磁磚界賓士」之稱的瑪摩麗磁，因應時代趨勢調整產品線以符合市場所需，近年房產市場轉向首購、首換等大量體社區發展，小坪數房市當道，市場對於建材需求也從過往大尺寸磁磚如60X90、60X120等，轉為30X60等小尺寸、單價低的磁磚為主流，需求量大。
王鈺琇表示，瑪摩麗磁看準這點，今年特別引進旗下「Spazio」磁磚品牌共10款熱銷歐美品項、與15款台灣熱銷商品，豐富的產品項目，以因應設計師於建築設計上擁有更多可發揮的空間。
其中，最受業界歡迎的玉波系列磁磚為自然面感的淺色系磁磚，輕鬆營造溫暖愜意的居家氛圍，顏色包含有米、白、淺灰等共三種顏色。
而銷售僅次於玉波的羅南系列與莎夏系列，則分別擁有鑿面與自然面兩種面感，前者以淺灰、深灰、黑等三種色調為主，莎夏則以黑、白雙色為主，帶有點石材紋理，適合營造現代簡約的設計風格，適合用於浴廁空間，堅實的硬度、耐磨率與吸水率，於潮濕環境擁有更高耐用度。
瑪摩麗磁已連續三年榮獲世界品牌獎（Word Branding Awards）肯定，在磁磚市場低迷期間維持平穩市占，近期更湧入大量訂單，主因就是在於其硬度、耐磨率與吸水率均遠勝於市面一般磁磚。
如以台灣CNS標準規範來看，磁磚硬度至少需達到莫式硬度6~7級，而瑪摩麗磁自然面產品莫式硬度可達8-9級，堪比鑽石硬度10級，也讓耐磨等級隨之提升。
更重要的是，「瑪摩麗磁」的磁磚密度高，也讓吸水率遠低於標準0.5%，僅0.06%，更適宜在台灣海島型潮濕氣候的國家使用。超高標的生產品質，也讓瑪摩麗磁成為萬豪集團旗下的萬楓酒店特選磁磚廠商。
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