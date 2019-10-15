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全聯土雞節18日開跑 獨家「這隻」雞年銷量成長15倍

2019-10-15 22:34經濟日報 記者何秀玲／即時報導

全聯福利中心將於10月18至11月21日推出「全聯土雞節」，全聯獨家引進的「桂丁土雞」是台灣第一隻由民間主導與政府共同研發的純種土雞，具有更高的抗病力，更結實的肉質，推出後年銷量成長15倍。瞄準懶人經濟，推出以榮獲2018十大神農獎殊榮肯定的桂丁雞製作而成的「元氣桂丁雞湯煲」，只要簡單覆熱就能品嘗到鮮甜桂丁雞肉及老母雞淬煉的濃郁湯頭。全聯土雞節共推出6支主打商品，預計此檔活動可帶動土雞類別成長20%。

全聯自2014年與凱馨實業合作獨家引進「桂丁土雞」。桂丁土雞是台灣第一隻由民間主導與政府共同研發的純種土雞，自6萬隻種母雞中選出200隻第一代原種，歷經6年7代育種，培育出符合國際育種標準的台灣本土土雞-「桂丁土雞」。

桂丁土雞的幕後推手即是榮獲全國第31屆十大神農獎的凱馨實業董事長鄧進得，在退伍後經朋友的介紹下，鄧進得由頂呱呱創辦人史桂丁介紹，師承當時自日本學成的專業鑑別師謝錦達，教導學習雛雞性別鑑定，由於鄧進得勤奮肯學，很快就學成回到史老闆的種雞場上班，成為雞場的專業雛雞鑑別師，並賺進人生的第一桶金，奠定了日後事業的發展基礎。鄧進得為感念昔日恩人史桂丁，特別取名為「桂丁雞」，也有了感恩雞的美名。

凱馨實業契約養殖場分布於新竹到屏東，自養年產量共達216多萬隻，全聯表示，今年凱馨供應約80至100萬隻桂丁雞給全聯。每隻桂丁土雞生長時以專利配方飼料飼養，可大幅降低飼養風險，還必須「男女分校」公母雞分開飼養，針對不同的生長環境做調整，也可減少鬥爭的情形。加上不施打生長激素與賀爾蒙，桂丁土雞頭好壯壯，具有更高的抗病力，更結實的肉質，使得肉質更鮮甜、更Q彈。

全聯積極推廣本土土雞，自2015年截至2019年銷售額從2.3億元預計增加至6.4億元，成長近三倍。其中，桂丁土雞的獨特性及優良品質，從2014年獨家引進後，2015年開發切塊小包裝，到2017年新增多樣化的副產品，皆受到消費者喜愛，銷售金額大幅成長15倍，顯示消費者對差異性且安心、安全的食材，相當喜愛。近期特別推出榮獲2018十大神農獎殊榮肯定的「元氣桂丁雞湯煲」，嚴選桂丁土雞加上精心細熬老母雞高湯，湯頭清香鮮甜、自然回甘，肉質緊實Q彈、不膩口、多汁鮮嫩不乾柴。

除桂丁雞外，同步推出「火山烏骨雞」，凱馨烏骨雞早期常年外銷日本，烏骨雞在日本素有「神鳥」之稱，火山烏骨雞在飼料中添加來自日本的純淨火山石粉，富含多種微量元素及礦物質，可吸附雞隻腸道中不佳的氣體，其腸道健康自然可減少用藥並使得雞隻的肉質更為細緻、清甜。

全聯福利中心將於10月18至11月21日推出「全聯土雞節」，由左至右凱馨實業總經...
全聯福利中心將於10月18至11月21日推出「全聯土雞節」，由左至右凱馨實業總經理鄧學凱、全聯生鮮中心副課長王俊杰、全聯執行長謝健南、凱馨董事長鄧進得、全聯生鮮中心課長何德龍、凱馨實業副總經理鄧素佳，共同推廣全聯土雞節。記者何秀玲／攝影
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凱馨實業契約養殖場分布於新竹到屏東，此為凱馨的送貨車。記者何秀玲／攝影
凱馨實業契約養殖場分布於新竹到屏東，此為凱馨的送貨車。記者何秀玲／攝影
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