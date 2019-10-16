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工研院5新科院士 蔡總統授證

2019-10-16 00:19聯合報 記者郭政芬／新竹報導

工研院昨舉辦第八屆院士授證典禮，蔡英文總統頒授證章及證書給新任院士。 圖／工研院...
工研院昨舉辦第八屆院士授證典禮，蔡英文總統頒授證章及證書給新任院士。 圖／工研院提供
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工業技術研究院昨舉辦第八屆工研院院士授證典禮，蔡英文總統頒授給美國AbGenomics新藥董事長楊育民、台泥企業團總執行長張安平、華邦電子董事長焦佑鈞、亞力電機總裁楊振通及台塑董事長林健男等五位新任院士。蔡總統肯定每位院士都是產業重要推手，期許工研院創造更多獨特與原創性科技及解決方案，為台灣產業開創新一波競爭優勢。

蔡英文總統致詞時感謝工研院積極支持五加二產業創新政策，期許工研院持續深耕產業聚落，帶動企業界注入更多創意活水，在新科院士加入後有更大的力量，為台灣產業帶來更大效益。

工研院董事長李世光讚揚五位新任院士都是產業界的領袖碩彥，工研院將結合院士們的智慧與經驗，持續發揮平台型法人角色，扮演與產學研各界的共創橋梁，並聚焦市場需求導向的研發項目。

焦佑鈞、楊振通致詞時肯定工研院培育許多優秀人才，焦佑鈞指出工研院擁有最重要的資產是人才，技術產品會隨時間失去光環，但人才卻會持續創造出明日之星。楊振通也盼工研院培育更多電力電機人才，補足人才缺口。

張安平呼籲企業不能忘記保護大自然，允諾台泥會繼續做為社會、國家、地球所應做的事情。楊育民說，過去幾十年生物科技業與醫療保健業發展迅速，現已是創造生技產業生態系統的關鍵時刻，「期許大家做對的事情、並把事情做好」。林健男帶領台塑發展綠能與新能源產業，他期許工研院繼續扮演台灣產業推動急先鋒。

工研院昨天下午也舉辦院士會議，經濟部長沈榮津親臨聽取十四位歷屆以及新任院士提出建言。院士們均肯定工研院從二○三○年社會與產業需求出發，從全球趨勢、聚焦領域、應用情境及工研院願景，規劃出智慧生活、健康樂活及永續環境三大應用方向。

院士們提出要同時兼顧注重包括ＡＩ（人工智慧）、半導體晶片、通訊及資訊安全共通基礎技術的發展，共通基礎技術屬於硬底子核心技術，需要政府長期支持。

院士蔡英文工研院生技產業半導體
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