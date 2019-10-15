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石昭永談都市美術館 建議比照國外提高預算

2019-10-15 19:50經濟日報 記者宋健生／即時報導

拿下台南市美術館二館國際競圖的石昭永建築師，今(15)日應台中市建築經營協會大師講座邀請，以「都市美術館」為題暢談設計概念發想。石昭永建議政府在推動公共工程時，應該要比照國外做法，提高預算編列，如此才會有好的公共工程。

石昭永指出，在國外，公共工程的預算都比較高，為的是「讓每位國民感到驕傲」；反觀台灣，公共工程的預算卻顯得左支右絀，結果往往影響公共工程的品質。以法國的美術館為例，每坪造價預算幾乎是台灣的十倍，日本也約台灣的五倍。

台南市美術館二館國際競圖評選結果揭曉，由2014年普立茲克建築獎得主坂茂(Shigeru Ban)與石昭永建築師、聯鋼營造團隊獲得首獎；桃園市立美術館競圖，也由「石昭永建築師事務所＋株式會社山本理顯設計工場」榮獲首獎。

世界各地著名的美術館，除了提供良好的展覽空間，各展場間也都具有良好的中介空間。

石昭永為台南設計一座與眾不同的市立美術館，除了提供趣味堆疊的展覽空間，並由許多的半戶外空間組織這些展覽館，創造有效的遮蔭系統，人們可以任意往返於不同展覽館之間，同時享受公園裡的美好風景。

地下二層、地上五層的台南市美術館二館，共有18個展廳，成為全台美術館中展廳最多，垂直堆疊、錯位旋轉的不同展覽館，還有許多屋頂花園以及半戶外平台，創造出趣味親切自在的參觀體驗。

美術館並且重塑都市公園，將原本使用率不佳的公11公園，利用美術館的設立，設計許多的遮蔭以及涼爽舒適的戶外空間，重塑都市中難得的公園綠地，並將綠地延伸入美術館，兩者整合為一，也一併解決台南炎熱天氣時缺乏遮蔭空間的問題。

石昭永畢業於成功大學建築系，遠赴美國麻省工學院拿到建築碩士後，回到成功大學再取得博士學位，事務所成立於1998年，完成作品以大學建築、研究機構、美術館、運動中心、國中小校舍、集合住宅、高科技廠房辦公室、歷史建築再利用等為主。

台中市建築經營協會理事長梁信雄表示，石昭永獲得許多建築獎項，包括成功大學研究中心行政暨研究大樓、彰化縣歷史建築福興鄉農會穀倉再利用規劃設計，雙雙榮獲台灣建築獎。

另外，成功大學綠色魔法學校同時榮獲美國LEED白金級標章及優良綠建築獎，值得建築設計相關人員學習。

拿下台南市美術館二館國際競圖的石昭永建築師(右三)，應台中市建築經營協會大師講座...
拿下台南市美術館二館國際競圖的石昭永建築師(右三)，應台中市建築經營協會大師講座邀請，以「都市美術館」為題暢談設計概念發想，圖中左三為建經協會理事長梁信雄。記者宋健生/攝影
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