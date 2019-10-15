全國電跨入電商攻雙11商機 今年業績可望再創新猷

2019-10-15 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／台北即時報導



3C通路全國電（6281）跨入電商將在雙11起跑，趕上雙11網購商機，以提供24小時購物、擴大客層為出發，補足電商這一塊版圖，助益營收成長契機。法人預估，全國電今年業績可望超過2016年創下168億元新高，全年營收上探170億元以上，再創新猷。

全國電表示，運作多時的電站平台已經就緒，規劃在雙11當日，推出線下 (實體通路)破盤、線上 (電商)同步出擊，目的是擴大服務客群及建立互動平台，延伸多元化的服務平台，讓實體及虛擬通路添增營運的綜效。

全國電指出，雙11購物即已蔚為風氣，公司十分看中此一消費檔期，將在家電、通訊及資訊三大領域的3C產品，全力布局有魅力的商品，在第4季開創新的業績成長。

外界預估，前三季全國電營收138.4億元，年增5.5%，今年營收不但可以打破去年的163億元，更有機會超過歷年新高的168億元，締造全年營收上探170億元的新局。

今年全國電三大營運主軸為，線下線上購物、雙品牌策略及會員經營，推動新零售的營運策略。新通路品牌DigitalCity門市 (簡稱DC店)方面，今年已超越預定10家的目標，並將既有門市改裝為二代店，提供舒適購物體驗，成為帶動來客率、挹注業績成長的動能。

全國電指出，受益於節能家電補助、家電貨物稅退稅的利多，以及氣溫持續飆升等綜合因素，雖然已入秋，冷氣及冰箱等夏季家電成長力道仍強勁，日前的年終周年慶空調約有三至四成的成長，變頻冰箱、冷凍櫃等都有兩成以上的大幅成長。

熱賣商品包括氣炸鍋、IH電子鍋、空氣清淨機、空調、電火鍋、電磁爐等，相較去年同期的檔期，都有明顯，又以氣炸鍋翻銷售量數倍最為吸晴。