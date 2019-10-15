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跨界創新舵手 台泥董事長張安平獲頒工研院新科院士

2019-10-15 18:49經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

台泥董事長張安平獲頒工研院新科院士。（圖／台泥提供）
台泥董事長張安平獲頒工研院新科院士。（圖／台泥提供）
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台泥企業團總執行長、台泥董事長張安平今（15）日獲頒工研院新科院士榮銜，工研院以「跨界創新型舵手」稱讚張安平從水泥、環保、觀光到能源的跨域整合能力。

工研院今天舉行新科院士典禮，張安平成為新科院士，由蔡英文總統親自授證。蔡總統在致詞中提到張安平帶領產業綠色轉型，是推動循環經濟的指標企業與未來台灣產業的典範。

工研院則以「跨界創新型舵手」描述張安平的跨域整合能力，從水泥、環保、觀光到能源，成功將台泥轉型為綠色環保工程公司，版圖跨向歐亞大陸，營運成長再創新高的同時，人文底蘊深厚的張安平，關注工業與社會的和諧共生，並尋找人類發展與環境之間的平衡，以水泥產業的優勢，透過循環經濟思維，將水泥業成為廢棄物資源化的核心產業，邁向永續城市目標。

今天授證儀式，包括張安平的夫人辜懷如、女兒、胞姊以及台泥主管都到場觀禮，張安平致詞時強調，19、20世紀的工業，只看到「社會達爾文主義」的價值觀，造成所有產業只注重追求效率和利潤，忘掉了社會和人類整體長期良性的發展，更忘掉了保護人類生存的環保與大自然的重要性。結果是造成了污染，和大環境受到嚴重的傷害。張安平說：「文明並不等於文化，文明與文化的落差是會產生衝突，但是人就是人，因為我們可以改變環境以及人類自身的行為。台泥會繼續盡我們的能力幫這個社會、國家、地球，做應該做的事情。」

台泥工研院環保
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