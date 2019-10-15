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台灣角川結盟橘子集團 成立我傳媒WalkerMedia

2019-10-15 16:26經濟日報 記者劉芳妙／台北即時報導

看準民眾對旅遊美食情報的需求攀升，台灣角川在成立20周年之際，以（株）KADOKAWA發展為標竿，加速數位轉型計畫，今（15）日與橘子集團（6180）結盟攜手成立「我傳媒WalkerMedia」，以玩咖情報第一站定位，宣布整合旗下Taipei Walker、Japan Walker以及WalkerLand三大品牌，以最豐富的美食旅遊資訊結合科技創新，提供用戶各項吃、喝、玩、樂資訊與服務，實現玩咖來Walker一站滿足的便利性。

橘子集團近年來致力於全生態網路企業發展，從遊戲本業出發，跨足支付、電商、媒體等多元領域，期待與志同道合的夥伴合作，提供台灣消費者更多元、富創意趣味的數位生活體驗，聯手擴大整體的市場影響力。

橘子集團董事長劉柏園表示，橘子集團非常敬重（株）KADOKAWA 70多年來在內容產業的耕耘，這次十分榮幸與台灣角川合資成立我傳媒WalkerMedia，我傳媒融合雙方創意及資源，將為台灣市場帶來許多全新的數位內容及行動應用模式，滿足用戶對美食、旅遊等生活休閒資訊與服務的龐大需求。

台灣角川為（株）KADOKAWA在海外成立的首間子公司，因應數位浪潮的出版業轉型，自2011年看準社群平台的重要性，啟動第一次數位轉型，傾注Taipei Walker多年來的品牌力與完整資料庫，成立WalkerLand，打造最專業的吃喝玩樂交流平台。

為滿足用戶對旅遊美食服務一站式的需求，於今宣布加速數位轉型，（株）KADOKAWA會長角川歷彥親自出席記者會分享經驗，角川歷彥會長表示，創立以來，（株）KADOKAWA不斷因應時代潮流改變經營型態並拓展版圖，出版業在數位時代中面臨轉型，直接與在數位時代中成長的公司合作，方能創造內容與科技的新火花。

其中，數位內容的整合為重要的第一步，透過多元應用才能讓內容發揮極大附加價值，此次台灣角川與橘子集團攜手成立的我傳媒WalkerMedia，為台灣的數位轉型帶來全新變革。

出版業電商
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