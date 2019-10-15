張安平今獲工研院新科院士 以環境永續為台泥找新定位

2019-10-15 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／即時報導



工研院今天舉辦第八屆工研院院士授證典禮，蔡英文總統親臨頒授院士證章和證書給美國AbGenomics新藥董事長楊育民、台泥企業團總執行長張安平、華邦電子董事長焦佑鈞、亞力電機總裁楊振通及台塑董事長林健男共五位新科院士。

身兼集團多個董事長頭銜的張安平，2017年臨危受命，接下台泥集團，2018年營收、獲利均創新高；其實他不只管水泥，還要橫跨觀光、能源等領域，身兼數職。講到經營管理哲學，張安平不諱言的說「我從不談數字！」

雖然張安平不是水泥產業的新手，為了在最短時間內摸清公司發展脈絡，他曾連續40天、每天花10小時研讀資料，連過年也待在公司，馬不停蹄地勤跑兩岸工廠。他不用新官上任三把火的方式樹立威嚴，「我喜歡Evolution，不喜歡Revolution，是演變而不是革命。」因為張安平深知，大刀闊斧的反效果，「但只有這批老臣才可以告訴我每件事情的細節。」

張安平下過一番苦功後，心中形塑了對此產業的關鍵看法，進一步擬定策略，不喊目標1億噸產能、拿掉全產全銷的KPI，他大膽定調，「『循環經濟』就是未來水泥業要走的路。」他要以循環經濟和環境永續的概念，重新為台泥的下一個世紀找到定位。

張安平舉例，台泥和工研院合作碳捕獲技術，將水泥燒窯的二氧化碳捕捉後，以此養殖雨生紅球藻並從中萃取高單價的蝦紅素，進行食品或保養品的開發；甚至連焚化爐也處理不了的廢棄物灰燼，利用水泥窯以超過1300度的高溫焚燒殆盡，不會產生戴奧辛問題，在歐、美等國已行之多年。

張安平認為廢棄物不應存於大自然裡，人類需要思考循環經濟和環境永續經營的概念，才能在歷史的浪潮中找出定位。同樣的，對他來說，台泥要做的不只是一間水泥廠，應該是一間處理人類文明與大自然關係的綠色環境工程公司。

「台泥兩個精神是未來是值得的與真善美」張安平今天在工研院授證典禮中致詞，他提到多數產業只追求效率和利潤，忘了長期發展與保護大自然，造成許多汙染，但其實這不一定有衝突，「道德思考是企業長期生存與追求利潤的答案」，允諾台泥會繼續做為社會、國家、地球所應做的事情。