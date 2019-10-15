老車站改成冰菓室 吸引600人山村換宿—沒落小鎮成「有收房租的IKEA」

2019-10-15 15:30 未來城市＠天下 未來城市＠天下編輯部



未來城市@天下於八月30日舉辦第二場「城市治理創新沙龍」，主題為「未來科技翻轉地方創生」，希望藉著產、官、民的城市治理交流社群，共同探討單一基地如何透過科技再串連與擴張，升級成有經濟效益的生態圈。

會中邀請國家發展委員會主委陳美伶、工研院產業服務中心組長黃天佑、天空的院子創辦人何培鈞、崇越集團董事長郭智輝與臺灣金融科技公司創辦人王可言，從各自專業分享地方創生個案觀察。

以下為活動內容摘要：

帶著生硬科技走出公部門 為地方產業加值

主講：工研院產業服務中心組長 黃天佑

工研院產業服務中心組長黃天佑 分享 facebook

根據國發會地方創生政策的未來方向看來，「科技導入」是很重要的一環，而工研院又是國內科技研究的重要機構，因此，我希望能分享工研院參與地方創生的案例。

其實，我不算是技術專家，但我負責探索需求、定義需求、解決需求——強調「以人為本」，並把硬梆梆的科技導入生活與產業，就是我正在做的事情。

工研院的核心工作是以科技研發帶動產業發展、創造經濟價值，並增進社會福祉。

目前，工研院有6,000多人，近25%是博士級以上人力，研發能量充沛；累積專利約兩萬多件，平均每天可以拿下三個專利。

但是，拿到這些專利、擁有這麼多研究專業，跟地方創生、地方產業或社區民眾又該如何連結、創造經濟價值？

其中關鍵在於——工研院服務據點遍及北、中、南、東，全台共有超過十個據點。以此為利基，我們更能貼近地方、協助導入科技，進而維繫城鄉機能、發展地方產業。

以維持城鄉機能為例，偏鄉醫療資源相對貧乏，所以我們透過「遠距醫療」概念，利用AI、大數據方式，構成糖尿病視網膜病變輔助診斷系統，只要檢查眼睛時能多拍一張照片、傳到後台辨識比對，就能提早發現病變、通知到院檢查。

「糖尿病視網膜病變分析技術」藉AI判讀出主要病徵位置，並提供病變分級資訊。圖片來源：工研院 分享 facebook

工研院也將AI、循環經濟等技術導入地方產業、促進發展。

首先，台灣西部沿海每年平均產出10至14萬噸牡蠣殼，許多人做成文創商品或研磨成堆肥。但我們開始思考，是否能有更好的用途，才能更有效率地大量消耗牡蠣殼。

我們分析，牡蠣殼的主要成分是碳酸鈣；至於碳酸鈣如何轉為食品級、醫療級用品，這就是工研院可以投入的專業了！

調查後發現，碳酸鈣轉為食品級添加物時，比堆肥售價可高出五倍；而醫療級用途又能比食品級添加物高出五倍。原先被視為農業廢棄物的牡蠣殼，被創造出了嶄新價值。

同樣是循環經濟，畜牧業也能藉此成為能源產業。例如，工研院打造固液混合、濕式厭氧發酵機制，將豬隻排泄物變成沼氣，轉為發電素材；而沼渣則能轉換為堆肥、營養液，提升附加價值。

不只牡蠣殼、畜牧業，植物裡的木質素纖維也能轉為生質燃料。所以，大家也可思考，在地是否同樣有大量產出的作物、處理農業廢棄物時會造成哪些困擾——從工研院的經驗看來，或許這些棘手問題都能變換成資源。

不只解決廢棄物，科技或許也能為「缺工」找到解方。

工研院結合機器手臂與感測器，記錄師傅手法經驗與力道，讓製程更智慧。圖片來源：工研院 分享 facebook

例如，過去的彰化頂番婆是水五金重鎮，但目前面臨缺工。因此，工研院便利用AI演算和視覺辨識打造機器人，並讓機器人加入生產流程、完成80%的前端工作——不僅解決缺工問題，還提升規格一致性。

此外，工研院東部產業服務中心「Omega Zone」也打造在地創業平台，輔導在地青年、共享工研院應用資源。例如，團隊與石材廠二代共同思考石材剩料的價值、如何再賦予新生。目前，Omega Zone已成功輔導150個微型創業與產業加值團隊。

總歸而言，這些案例背後都能找到科技要素，但成功並非只依靠科技，還有兩個關鍵——要有服務和商業模式；另一個則是人、產業或生態系，多方具備才能永續發展。

成為推銷小鎮的超級業務員 孵化地方數位參與的可能

主講：天空的院子創辦人 何培鈞

天空的院子創辦人 何培鈞 分享 facebook

大學二年級，我發現了一個100多年的竹山廢墟；大學畢業後，我直接來修復這座老屋，為了保存文化，共舉債1,000多萬。最後，由於我想拉長旅客的停留時間，因此決定將老屋變成民宿「天空的院子」。

何培鈞保存百年老屋，並打造成「天空的院子」民宿。圖片來源：天空的院子粉專 分享 facebook

歷經千辛萬苦才保存起這棟房子，同時，我也花四年實踐社區陪伴、與居民溝通。

漸漸地，不少人因為長輩一句話就回鄉生活，竹山越來越多三代同堂的菇農、茶農——這讓我覺得，台灣在談地方創生之前，其實各地早存有這樣的DNA、乘載著地方發展。

而竹山也因為民宿帶動觀光，政府決定設置公車。大眾運輸工具進來了、台灣席捲著國民旅遊盛行風潮，就這樣，竹山也來到地方觀光全盛期。

然而，我到竹山的第五年時，我發現，觀光只剩下人潮與錢潮，竹山人口卻繼續減少。

因此，我開始思考，竹山旅人到此停留、消費時，這群人與地方的關係究竟是什麼？

我開始將民宿內的六成用品換成地方生產的物件，不只用民宿賺到的錢買在地生活用品，假使客人喜歡、也能直接用手機掃入網站——裡頭有40幾個品項，你喜歡就能買走；隔天回台北，樓下7-11就能取件。

這是「有房租收的IKEA」概念。

這樣的構思，讓民宿成為鄉鎮的載體。我們不只賣房間，地方產業連結數位平台經濟，能量才更加乘。

後來，我從山上再移往鎮上、活化竹山最老車站。這座車站好幾年沒運作，連客運公司都要放棄了，但我想的是——若我連它都守不住，怎麼說服年輕人來竹山發展？

因此，我與客運公司面談，並租下這座車站。

整修後，原先是司機宿舍的二樓空間改造成餐廳，運用5,500多條竹山的竹面編織成鳥巢式造型餐廳，並將地方農夫種的食材設計成呼應時令的在地菜單；而一樓則是冰菓室，運用竹山竹杯裝著冰淇淋、米香——這是不會製造垃圾的冰淇淋。

舊車站二樓改造成鳥巢式餐廳，且配合時令與在地農產推出菜色。圖片來源：小鎮文創股份有限公司粉專 分享 facebook

加上每個月固定的策展活動，這座破敗的車站慢慢重建起人與人、人與社會、人與地方的美好關係。

四個多月前，公車竟然也回來了。

因為很長一段時間沒有公車坐，老人家非常高興；同時，老師帶著學生參觀、各縣市政府也都來參訪⋯⋯越來越多人願意一起思考，如何做更多讓家鄉變好的事情。

整個竹山，有許多我們無法解決的問題。但我們想到了「載體」概念，如此才能促進更多社會資本投入參與。

因此，我們租下了鎮上空房子，邀請各地的人來小鎮以專長換宿。

第一年，我們換了600多人到竹山，而這棟租金7000元的空房能創造什麼？

他們做了12部微電影、4個文創商品、2個網站，不只都不用錢，其中一個網站還賣給另一家公司，我們甚至賺到了錢。

學美術的人來做環境美化、攝影師花一個月拍300張照片讓我們行銷竹山、大學生找出鎮上喜歡聊天的老闆分布地圖⋯⋯這麼多讓人驚豔的創意，竟然誕生於被遺忘的鄉鎮空屋裡！

所以，我們應該要盡快培養一批人才，鼓勵他們將鄉鎮傳統缺點轉為城市做不到的優點，而非總是重複地將城市的成功模板往故鄉推進。

而我今天要談的「省思」，其實也是「科技為何需要進入鄉鎮」的思考脈絡。

我們已開始運用區塊鏈技術，打造「竹山社區數位身分證」—只要你認同竹山，你就能成為竹山人。

此平台介紹各類竹山在地產品、移居與生活資源，現在平均每月有百人成為「新」竹山人。

同時，我們也運用社區貨幣追蹤、收集參與足跡，再分析數位資料及數據。如此一來，團隊能更有系統地檢討成效，並做為明年決策依據，以減少資源重疊。

另外，我也正與雲林科技大學合作。因為，我認為現在的教育，總是訓練孩子前往城市工作的技能，而不是讓他賦能、留在家鄉。

從國小到高中，我們有很長一段時間，能告訴他們家鄉有何優勢、未來有什麼新行業、為了留鄉你應該具備哪些能力——但我們並沒有這一套教材。

我認為地方創生的教育基礎工程太重要了！

為了提高人們的城市到鄉鎮的移動能力，我們開發竹山立體地圖模型、國小生能玩家鄉主題的桌遊、帶著國中生認識竹山產業、也預計讓高中生模擬竹山鎮長、討論該如何治理故鄉。

我們必須開始這樣的訓練，否則，孩子離開後便很難回來。

最後，我們還辦了「竹山文化—地方創生節」。

地方人們守護家鄉價值時，就有種魅力，吸引城市的人們想來看一下。

為了提高外地人來此創業、移居、退休生活的可能性，就要先創造出這種有魅力的生活樣貌，才能逐一連動、蔓延下去。

「全文轉載自未來城市(老車站改成冰菓室 吸引600人山村換宿—沒落小鎮成「有收房租的IKEA」)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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