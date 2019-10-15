鼓勵搶攻會展商機 北市會展獎旅補贊助2020年11月起跑

2019-10-15 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



台北市政府為積極發展會展獎旅產業，於今年3月正式成立「台北市會展辦公室」，做為推動會展產業發展之單一重點窗口，成果斐然，觀光傳播局將自今年11月1日至11月30日止，受理2020年度第一期國際會議、展覽及獎勵旅遊MICE獎旅補贊助申請，台北市每年提供各式票券（如特製悠遊卡及欣賞藝文表演等）、主題性餐會等值贊助金額高達100萬元，提供會展主辦單位申請。

觀傳局表示，先於5月接連舉辦4場業者交流會，聆聽業者心聲與想法，並進一步針對亞太地區六大會展城市，包含東京、香港、新加坡、上海首爾與曼谷的相關會展產業政策進行研究，更聘請5位於「會議」、「展覽」、「獎勵旅遊」及「城市行銷」等MICE相關領域聘請具影響力的專家，擔任台北市會展產業發展的國際顧問，提供更具專業性與全面性的政策諮詢建議。透過台北市會展辦公室除替台北市爭取更多會展獎旅的商機外，也替會展獎旅補贊助相關措施收蒐集到許多寶貴的建議與回饋。

觀傳局多方採納業者專家回饋與各國城市政策措施後，除保留現有在國際會議推廣階段提供「市長歡迎信」、「購買台北市雙層觀光巴士票券優惠折扣」、舉辦階段的「特製悠遊卡」「故宮博物院門票」、「主題性餐會經費補助」等措施外，明年起，相關措施將更進一步升級如下：

一、大力加碼會展獎旅活動的補（贊）助金額，將國際會議爭取階段每案補（贊）助金額由30萬元增至50萬元，也將原針對2,000人以上會展活動所提供專案贊助門檻調降為1,000人。

二、於舉辦階段更新增「觀賞藝文表演」的贊助項目，並可協助主辦單位與航空公司洽詢爭取專案優惠的合作。

有關通過補贊助申請後，活動後核銷部分，觀傳局將簡化相關內容，包括刪除與會重要人士列表、獎勵旅遊不須再向本局領取歡迎布條以及不需要提供本國人士名冊等。

觀傳局提醒，明年度第一期的補贊助申請即將於11月1日正式開放，MICE贊助額度是視活動規模與其是否具重要影響性等指標，經審議委員會審議通過後，核給適當之贊助額度。有意提出申請的單位，請至觀傳局網站下載相關作業規定及申請書表，並依限提出申請。