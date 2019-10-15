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工研院新任院士出爐 蔡英文出席授證典禮

2019-10-15 11:52經濟日報 記者蔡銘仁／新竹即時報導

新科工研院院士出爐，工研院今（15）日舉辦「第八屆工研院院士授證典禮」，今年共選出五位院士，包括華邦電（2344）董事長焦佑鈞、亞力電機集團總裁楊振通、台塑董事長林健男、美國AbGenomics新藥公司董事長楊育民、以及台泥總執行長張安平。總統蔡英文出席典禮，替新院士授證。

「台灣有工研院真好！」蔡英文致詞時表示，多年來工研院持續創新的能力，深受國內外肯定，也協助政府推動「5+2」產業創新計畫，積極連結在地、深耕產業聚落，在全球化與數位化的趨勢衝擊下，產業技術變革加劇，也帶來機會與挑戰，期許工研院為台灣創造更多獨特與原創性科技及解決方案，以及在院士們的支持下，為台灣產業開創新一波競爭優勢。

工研院董事長李世光讚揚，五位院士都是產業界領袖碩彥，工研院將結合院士們的智慧與經驗，持續發揮平台型法人的角色，擴大開放式創新系統平台應用，扮演與產學研各界的共創橋樑，並聚焦於市場需求導向的研發，透過示範及試驗場域加速新技術產業化的成效，一同為台灣打造未來產業利基，持續以創新的研發能量，帶領產業突破挑戰向前邁進。

工研院同時展示「突破競爭 邁向新藍海」特展亮點技術，包括染料敏化電池、仿生多突狀磁珠製備技術、人工智慧晶片設計軟體解決方案、木質纖維素解聚產醣技術等。

工研院已攜手台塑，針對染料敏化電池打造年產量12萬片試量產線；與台大合作發展仿生多突狀磁珠製備技術；聯手全宇生技在馬來西亞建立噸級先導廠，推動木質纖維素解聚產醣技術。

工研院今（15）日舉行新院士授證典禮，總統蔡英文致詞。記者蔡銘仁／攝影
工研院今（15）日舉行新院士授證典禮，總統蔡英文致詞。記者蔡銘仁／攝影
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工研院院士蔡英文
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